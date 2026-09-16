Play. Pause. Stop. Rewind.

Άλμπουμ

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Onirama

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    Far From Everything
    My Radio
    Someplace
    Turn Back Time
    Μη Σε Νοιάζει
    Foxy
    Never Let Me Go
    I’ll Be Waiting
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με μπλε ματάκι και τους τίτλους Onirama και φολκλόρ
2025
Φολκλόρ
Εξώφυλλο τραγουδιού με τσαρούχι, ντισκομπάλα και μπλε φόντο.
2025
Ντίσκο Μπόι
Εξώφυλλο τραγουδιού με πολύχρωμο αρχαιοελληνικό άγαλμα σε μπλε φόντο.
2025
Το Γλέντι
Εξώφυλλο τραγουδιού με εικονογράφηση παραμυθιού, Onirama - Για Πάντα & Μια Μέρα
2024
Για Πάντα & Μια Μέρα
2023
Krypsou
Εξώφυλλο single «Νύχτα Θερινή» με δύο καλλιτέχνες να τραγουδούν σε συναυλία.
2023
Νύχτα Αερινή