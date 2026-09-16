Pro_File (Remixes)

Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2014
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Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
We Should Fall – Consoul Trainin Reprise
I’ll See It Through – Consoul Trainin Remix
Stop Killing Time – Consoul Trainin 2009 Remix
I’m the One – Consoul Trainin Remix
Mestral – Consoul Trainin Remix
Charly – Consoul Trainin Remix
Gravity – Consoul Trainin Remix
Wonderful Life – Consoul Trainin 2010 Remix
White Horse – Consoul Trainin Remix
Body & Soul – Consoul Trainin Remix
Please Don’t Go – Consoul Trainin Remix
Indigo – Consoul Trainin Remix
Feel Your Love – Consoul Trainin Remix
Don’t Make Me Wait – Consoul Trainin Club Mix
Drink to Get Drunk – Consoul Trainin Remix
Gypsy Heart – Consoul Trainin Remix
Lick It – Consoul Trainin Remix
Κρυφά – Κονσούλ Τρέινιν Ρέμιξ
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