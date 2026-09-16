Άλμπουμ

Pro_File (Remixes)

OtherView

Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
    We Should Fall – Consoul Trainin Reprise
    I’ll See It Through – Consoul Trainin Remix
    Stop Killing Time – Consoul Trainin 2009 Remix
    I’m the One – Consoul Trainin Remix
    Mestral – Consoul Trainin Remix
    Charly – Consoul Trainin Remix
    Gravity – Consoul Trainin Remix
    Wonderful Life – Consoul Trainin 2010 Remix
    White Horse – Consoul Trainin Remix
    Body & Soul – Consoul Trainin Remix
    Please Don’t Go – Consoul Trainin Remix
    Indigo – Consoul Trainin Remix
    Feel Your Love – Consoul Trainin Remix
    Don’t Make Me Wait – Consoul Trainin Club Mix
    Drink to Get Drunk – Consoul Trainin Remix
    Gypsy Heart – Consoul Trainin Remix
    Lick It – Consoul Trainin Remix
    Κρυφά – Κονσούλ Τρέινιν Ρέμιξ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας The World Is Mine σε αποχρώσεις του γκρι με αφηρημένα σχέδια
2025
The World Is Mine
Εξώφυλλο τραγουδιού με μπαλαρίνες σε κλασική πόζα σε σκοτεινό δωμάτιο.
2021
Crazy
Το μουσικό συγκρότημα OtherView για το τραγούδι Τώρα Με Θυμάσαι.
2021
Tora Me Thimasai
2019
Tha Melagholiso (Otherview Remix – MAD VMA 2019)
Εξώφυλλο άλμπουμ με δύο άλογα να τρέχουν σε μοβ και λευκό φόντο
2019
Wild Horses (Remixes)
Εξώφυλλο του τραγουδιού Wild Horses με δύο άλογα να τρέχουν
2019
Wild Horses