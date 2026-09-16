Άλμπουμ

Free Gio

RiskyKidd

Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
    Alone
    Move
    NRG
    POP
    It’s All Good
    Internet Gang Star
    Never Be Stopped
    Grinding
    Her Favorite
    I GOT Y
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Καλλιτέχνης με λευκό καπέλο bucket να καπνίζει στο εξώφυλλο του Enchante
2026
ENCHANTE
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ σε κόκκινους τόνους με απεικόνιση προσώπου που χαμογελά έντονα.
2026
OWN
2024
RUNNING TOWARDS THE END OF THE LIGHT
Εξώφυλλο άλμπουμ με άνδρα με πλεξούδες, χαρτονομίσματα και τον τίτλο BUSY
2024
BUSY
2024
KOFI
Κοντινό πλάνο νεαρού αγοριού που χαμογελάει πλατιά
2024
DANGEROUS