Άλμπουμ

Resurrection

Shaya

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    2Night
    In Your Eyes – Single Version
    Imaginary Lady
    Let’s Dance
    Feel Me
    If Only
    Remote Control
    On The Video
    Λένε
    Τυχερή
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