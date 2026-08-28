Άλμπουμ

1988

Slogan

Κυκλοφόρησε το 2016
Λίστα Τραγουδιών
    Intro
    Big
    Αθάνατη
    Sef-Made
    Όνειρο
    Επαναστάτες Μουσικής
    2046
    28-8
    Bruce Wayne
    Κουμάδα
    Indigo
    Interlude
    Mona Lisa
    Σουίτα Με Θέα
    Ω Αμάν
    Θέμα Χρόνου
    Το Δείπνο
    Messier 88
    Α Προβολή
    Χέρια Κάτω (Freestyle)
    Αέρας – Γη
    Outro
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