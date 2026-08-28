Άλμπουμ

Akous To Avrio

Slogan

Κυκλοφόρησε το 2013
Λίστα Τραγουδιών
    Αστρικό Σμήνος
    Για Τους Παλιούς Εγωιστές Για Την Νέα Γενιά
    Ακούς Το Αύριο
    Gros Plan
    Εγώ Δεν Είμαι Ευχή
    Κρίση Πανικού
    Ώρα Ώρα Μηδέν
    Ναυαγός Στα Βαθιά
    Ικανότητα Όχι Τύχη
    Τρως Τα Παιδιά Σου
    Μοναδική Εγγύηση
    Ap’ Allo Planiti Mc’s
    Αναρωτιέμαι
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