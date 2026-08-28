Άλμπουμ

Big Chunes

Slogan

Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
    60 Barz
    Όλα
    Playah
    The Call
    B!tch
    IG
    G Sh!t
    Αττική
    Dushane
    Black Pikachu
    Love Song
    Kanye Attitude, Drake Feelings
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