Άλμπουμ

iLLEOominati

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Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
    INTRO
    BLOCK
    ΑΥΑΥ
    ΚΟΝΤΡΑ / ΛΟΥΜΙΔΗΣ
    CEO
    ΜΟΝΟ ΧΑΣΙΣ
    NATO
    ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΤΙ
    GRIND
    ΛΟΒΥ
    ΑΝΑΣΑ
    DRINKING
    FENDI
    RAPPER – Bonus Track
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας σε μπλε φόντο με τη λέξη Pioneer σε μεταλλικό λογότυπο
2024
Pioneer
Ασπρόμαυρο σουρεαλιστικό εξώφυλλο άλμπουμ με παραμορφωμένο πρόσωπο
2024
Dragon Season
Εξώφυλλο άλμπουμ με τίτλο Clout και κόκκινο γραφικό ενός σκύλου που γαβγίζει
2023
Clout
Γραφιστικό εξώφυλλο σε πορτοκαλί φόντο με την επιγραφή SO FRESH και γεωμετρικό σχήμα
2023
So Fresh
2023
48Barz
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με μεταλλικό κρεμαστό μενταγιόν σε μαύρο φόντο
2023
Ta Panta