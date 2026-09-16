Άλμπουμ

Project Serpo

Slogan

Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
    Flow Tyson
    Τρέχουμε την πόλη μας
    Είναι Στιγμές
    Μάτια Του Διαβόλου
    Όλα Θα Είναι Εντάξει
    Θεούς Και Δαίμονες
    Άδητον Άδητον
    Αυτός Που Είμαι
    Στυλ Στύλο
    Τίτλοι Τέλους
    Στίγματα
    Μην Με Αφήνεις
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας σε μπλε φόντο με τη λέξη Pioneer σε μεταλλικό λογότυπο
2024
Pioneer
Ασπρόμαυρο σουρεαλιστικό εξώφυλλο άλμπουμ με παραμορφωμένο πρόσωπο
2024
Dragon Season
Εξώφυλλο άλμπουμ με τίτλο Clout και κόκκινο γραφικό ενός σκύλου που γαβγίζει
2023
Clout
Γραφιστικό εξώφυλλο σε πορτοκαλί φόντο με την επιγραφή SO FRESH και γεωμετρικό σχήμα
2023
So Fresh
2023
48Barz
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με μεταλλικό κρεμαστό μενταγιόν σε μαύρο φόντο
2023
Ta Panta