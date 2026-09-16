Άλμπουμ

Χτίζω Ανέμους

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Χτίζω Ανέμους
    Άλλος Ένας
    Δυό
    Ίσως Σε Μια Άλλη Ζωή
    Κορόνα – Γράμματα
    Συμβιβασμός
    Θα Πετάξω
    Χαζές Υποσχέσεις
    Θέλω Η Μπορώ
    Λίγο Πριν το Τέλος
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με έναν άνδρα και μία γυναίκα σε σκηνικό συναυλίας.
2026
Sei Solo Tu
Δύο άνδρες μουσικοί στη σκηνή, ο ένας κρατά κιθάρα και χαμογελούν
2025
Tha Milisoun Alloi
2025
ANAλOG
Εξώφυλλο δίσκου με άνδρα καλλιτέχνη με μακριά μαλλιά και τζιν μπουφάν
2025
Best of Vasilis Papakonstadinou – Telia ke Pavla
2025
2:22 pm Xana-Metras
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με άνδρα καλλιτέχνη και έντονα γραφιστικά στοιχεία.
2025
Anamesa Sta Kokala