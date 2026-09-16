Άλμπουμ

Enas Anthropos Aplos

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Ένας Άνθρωπος Απλός
    Αερικό
    Ανθισμένο Κεφάλι
    Ο Κηπουρός
    Κάπου Θα Βγάλει
    Εγώ Εσένα – Original Tv Series “Μαύρο Ρόδο” Soundtrack
    Φωτογραφία
    Άκου Τι Ζωή
    Θέλω
    Ερωτικό
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