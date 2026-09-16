Άλμπουμ

Thimomena Oneira

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Χόρεψε
    Δος μου μια θάλασσα
    Καθρέφτη, Καθρεφτάκι Μου
    Μαύρο Διαμάντι
    ‘ -> ‘γριπνος’ (γρ-ι-π-ν-ο-ς
    Corsica
    Κάποια Μέρα
    Το Ποδήλατο
    Κυριακή
    Rock ‘n’ Roll Coat (To Palio Mou Palto)
    Μάνα
    Θυμωμένα Ονειρα
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