Άλμπουμ

Victoria (Live Ixografisi Sto Kallimarmaro)

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Victoria – Live Ixografisi Sto Kallimarmaro
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με έναν άνδρα και μία γυναίκα σε σκηνικό συναυλίας.
2026
Sei Solo Tu
Δύο άνδρες μουσικοί στη σκηνή, ο ένας κρατά κιθάρα και χαμογελούν
2025
Tha Milisoun Alloi
2025
ANAλOG
Εξώφυλλο δίσκου με άνδρα καλλιτέχνη με μακριά μαλλιά και τζιν μπουφάν
2025
Best of Vasilis Papakonstadinou – Telia ke Pavla
2025
2:22 pm Xana-Metras
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με άνδρα καλλιτέχνη και έντονα γραφιστικά στοιχεία.
2025
Anamesa Sta Kokala