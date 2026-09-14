Άλμπουμ

Buddha-Bar Summer of Love

Vegas

Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
    Infinita
    Abrindo a Caixa
    The Sound of Silence
    How Could I Forget You
    So Much Time – Mannix’s Summerchill Remix
    Promjena
    Animal Desire
    Paradise
    Nandi Hills
    Wastelands
    Mirando el Fuego
    Home
    Luna Misteriosa
    Infinity
    Oma Sola
    Cabinda a Cunene – Estray Deep Root Remix
    Njishe – El Buho Sunset Remix
    The Paradise Of The Bird
    Medicina
    Fatoumata
    Segredo
    The Future
    Like Water
    Canto de la Trista Pena
    Tanto – Ravin Remix
    Τουμπάτα
    Free
    Keys Of Gods
    Hazy Eyes
    Baile da Terra
    Adagio
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