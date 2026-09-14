Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2019
Buddha-Bar Summer of Love
Vegas
Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
Infinita
Abrindo a Caixa
The Sound of Silence
How Could I Forget You
So Much Time – Mannix’s Summerchill Remix
Promjena
Animal Desire
Paradise
Nandi Hills
Wastelands
Mirando el Fuego
Home
Luna Misteriosa
Infinity
Oma Sola
Cabinda a Cunene – Estray Deep Root Remix
Njishe – El Buho Sunset Remix
The Paradise Of The Bird
Medicina
Fatoumata
Segredo
The Future
Like Water
Canto de la Trista Pena
Tanto – Ravin Remix
Τουμπάτα
Free
Keys Of Gods
Hazy Eyes
Baile da Terra
Adagio
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη