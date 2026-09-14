Άλμπουμ

Desigual

Vegas

Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
    Desigual Prelúdio Feat. Michele Adamson
    Memories
    Golden Rush
    Highly Unusual
    Do You Wanna Come?
    The Call Of The Wild
    Too Many Lights
    Talking To The Stars – Special M Remix
    Despertar
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Strong Echo
2025
Arbitrary
2025
Sislerin Ardında
2025
Goodfellaz
2024
Risk
2024
Faktortép (2017)