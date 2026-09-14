Άλμπουμ

So Long

Vegas

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    So Long
    La Luna
    Κάνε Με – Σίνγκλ Βέρσιον
    Your Eyes
    Go Higher
    Είσαι Μακριά
    Παίζεις Δυνατά
    Give Me That
    Runaway
    Μη Χαθείς
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