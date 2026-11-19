Τα Χριστούγεννα έχουν τον δικό τους τρόπο να κάνουν τα πάντα λίγο πιο μαγικά! Η πόλη φωτίζεται, οι λίστες με τα δώρα μεγαλώνουν, οι προσκλήσεις για γιορτινά parties πληθαίνουν και η διάθεση για ανανέωση γίνεται σχεδόν ακαταμάχητη.
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Τα Χριστούγεννα έχουν τον δικό τους τρόπο να κάνουν τα πάντα λίγο πιο μαγικά! Η πόλη φωτίζεται, οι λίστες με τα δώρα μεγαλώνουν, οι προσκλήσεις για γιορτινά parties πληθαίνουν και η διάθεση για ανανέωση γίνεται σχεδόν ακαταμάχητη.