Τα Χριστούγεννα έχουν τον δικό τους τρόπο να κάνουν τα πάντα λίγο πιο μαγικά! Η πόλη φωτίζεται, οι λίστες με τα δώρα μεγαλώνουν, οι προσκλήσεις για γιορτινά parties πληθαίνουν και η διάθεση για ανανέωση γίνεται σχεδόν ακαταμάχητη.

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