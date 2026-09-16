Ti Gyreveis Mes’ Stin Kina Tsaki Tsan Sto Noimatourgeio

Αφετηρία – Ινστρουμένταλ

Μπορεί Ν’ Αλλάξει Κεμάλ!

Η Μάμα Μου Η Αγορά

Ο Μάγκας Ζει Στην Πέμπτη Εποχή, Pt

Ροσικα Μου Ματια

Εγώ Ότι Κατάλαβα

Το Ξαφνικό Το Χρήμα

Σα Θα Βρω Το Δρόμο Μου

Τι Είναι Αυτό

Μάγα Με Λέγανε Παντού

Οι Νότες Είν’ Εφτά

Παρακαλώ Τη Μοναξιά

Τι Άλλο Ψάχνω

Ο Χορός Του Μάγκα – Ίνστρουμενταλ

Η Ζεϊμπεκίσσα

Ο Χρόνος Τρέχει Πάει Μπροστά

Ο Μάγκας Ζει Στην Πέμπτη Εποχή, Pt. 2

Όσο Σ’ Αγκαλιάζω

Ο Έρωτας Ο Δήμιος

Τώρα Που Έκλεισες Τα Μάτια

Την Πυθία Να ‘χες Θεία

Εισπνέει Μέσα Του Ο Θεός

Η Είδηση

Ο Χορός Του Παλικαριού – Instrumental

Κλαίω Γελώ

Ο Ήρωας

Πύργος Ελέγχου

Εφτά Μερών Η Φεγγάρια

Τι Γυρεύεις Μες’ Στην Κίνα Τσάκι Τσαν

Δάσκαλε Που Με Δίδαξες

Nostradame

Στην Πέμπτη Εποχή

Της Άγνοιας Ο Γιος

Μου Είπαν Πως Σε Είδανε Με Τον Καστοριάδη