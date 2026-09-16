Άλμπουμ

Ti gyreveis mes stin Kina, Tsaki Tsan? – Sto noimatourgeio

Ημισκούμπρια

Κυκλοφόρησε το 2008
Λίστα Τραγουδιών
    Αφετηρία
    Μπορεί ν’ αλλάξει, Κεμάλ!
    Η μαμά μου η Αγορά
    Ο μάγκας ζει στην πέμπτη εποχή
    Ρόσικα μου μάτια
    Εγώ ό,τι κατάλαβα
    Το ξαφνικό το χρήμα
    Σα θα βρω το δρόμο μου
    Τι είν’ αυτό
    Μάγκα με λέγανε παντού
    Οι νότες ειν’ εφτά
    Παρακαλώ τη μοναξιά
    Τι άλλο ψάχνω
    Ο χορός του μάγκα
    Η Ζεϊμπεκίσσα
    Ο χρόνος τρέχει, πάει μπροστά
    Ο μάγκας ζει στην πέμπτη εποχή
    Όσο σ’ αγκαλιάζω
    Ο έρωτας ο δήμιος
    Τώρα που έκλεισες τα μάτια
    Την Πυθία να ‘χες θεία
    Εισπνέει μέσα του ο Θεός
    Η είδηση
    Ο χορός του παλικαριού
    Κλαίω, γελώ
    Ο ήρωας
    Πύργος ελέγχου
    Εφτά μερών η φεγγαριά
    Τι γυρεύεις μες στην Κίνα, Τσάκι Τσαν;
    Δάσκαλε που με δίδαξες
    Nostradame
    Στην πέμπτη εποχή
    Της άγνοιας ο γιος
    Μου είπαν πως σε είδανε με τον Καστοριάδη
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο κυκλοφορίας με πορτρέτα τριών ανδρών σε πλαίσια και τίτλο Imiskoumbria Le Ham.
2016
Le Ham
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Εξώφυλλο άλμπουμ με εικονογράφηση πικάπ, κύκλους και κείμενο
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