Ti gyreveis mes stin Kina, Tsaki Tsan? – Sto noimatourgeio

Αφετηρία

Μπορεί ν’ αλλάξει, Κεμάλ!

Η μαμά μου η Αγορά

Ο μάγκας ζει στην πέμπτη εποχή

Ρόσικα μου μάτια

Εγώ ό,τι κατάλαβα

Το ξαφνικό το χρήμα

Σα θα βρω το δρόμο μου

Τι είν’ αυτό

Μάγκα με λέγανε παντού

Οι νότες ειν’ εφτά

Παρακαλώ τη μοναξιά

Τι άλλο ψάχνω

Ο χορός του μάγκα

Η Ζεϊμπεκίσσα

Ο χρόνος τρέχει, πάει μπροστά

Ο μάγκας ζει στην πέμπτη εποχή

Όσο σ’ αγκαλιάζω

Ο έρωτας ο δήμιος

Τώρα που έκλεισες τα μάτια

Την Πυθία να ‘χες θεία

Εισπνέει μέσα του ο Θεός

Η είδηση

Ο χορός του παλικαριού

Κλαίω, γελώ

Ο ήρωας

Πύργος ελέγχου

Εφτά μερών η φεγγαριά

Τι γυρεύεις μες στην Κίνα, Τσάκι Τσαν;

Δάσκαλε που με δίδαξες

Nostradame

Στην πέμπτη εποχή

Της άγνοιας ο γιος

Μου είπαν πως σε είδανε με τον Καστοριάδη