Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2008
Vaggelis Germanos original kai peiragmena
Ημισκούμπρια
Κυκλοφόρησε το 2008
Λίστα Τραγουδιών
Η σιμαδούρα
Η σημαδούρα
Μάσκες
Μάσκες
Το γράμμα
Το γράμμα
Σε θέλω
Σε θέλω
O Israfil
O Israfil
Ο γιος του ανέμου
Ο γιος του ανέμου
Το τραγούδι μου μιλάει
Το τραγούδι μου μιλάει
Η γόισσα
Η γόισσα
Μικρο
Μικρο
Σκλάβος σου για πάντα
Εγώ ο άλλος
Εγώ ο άλλος
Το μοντέλο
Το μοντέλο
Η γιαλούσα
Γυαλούσα
Τροχιά
Τροχιά
Ο δραπέτης
Ο δραπέτης
Βραχυκύκλωμα
Βραχυκύκλωμα
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