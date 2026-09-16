Vaggelis Germanos original kai peiragmena

Η σιμαδούρα

Η σημαδούρα

Μάσκες

Μάσκες

Το γράμμα

Το γράμμα

Σε θέλω

Σε θέλω

O Israfil

O Israfil

Ο γιος του ανέμου

Ο γιος του ανέμου

Το τραγούδι μου μιλάει

Το τραγούδι μου μιλάει

Η γόισσα

Η γόισσα

Μικρο

Μικρο

Σκλάβος σου για πάντα

Εγώ ο άλλος

Εγώ ο άλλος

Το μοντέλο

Το μοντέλο

Η γιαλούσα

Γυαλούσα

Τροχιά

Τροχιά

Ο δραπέτης

Ο δραπέτης

Βραχυκύκλωμα

Βραχυκύκλωμα