Άλμπουμ

Vaggelis Germanos original kai peiragmena

Ημισκούμπρια

Κυκλοφόρησε το 2008
Λίστα Τραγουδιών
    Η σιμαδούρα
    Η σημαδούρα
    Μάσκες
    Μάσκες
    Το γράμμα
    Το γράμμα
    Σε θέλω
    Σε θέλω
    O Israfil
    O Israfil
    Ο γιος του ανέμου
    Ο γιος του ανέμου
    Το τραγούδι μου μιλάει
    Το τραγούδι μου μιλάει
    Η γόισσα
    Η γόισσα
    Μικρο
    Μικρο
    Σκλάβος σου για πάντα
    Εγώ ο άλλος
    Εγώ ο άλλος
    Το μοντέλο
    Το μοντέλο
    Η γιαλούσα
    Γυαλούσα
    Τροχιά
    Τροχιά
    Ο δραπέτης
    Ο δραπέτης
    Βραχυκύκλωμα
    Βραχυκύκλωμα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο κυκλοφορίας με πορτρέτα τριών ανδρών σε πλαίσια και τίτλο Imiskoumbria Le Ham.
2016
Le Ham
2015
Giannis Logothetis and Company (Live Recordings)
2011
Ta Kalitera Mou Chronia Sti Discoteque – The Best Years Of My Life At The Disco
Εξώφυλλο άλμπουμ με εικονογράφηση πικάπ, κύκλους και κείμενο
2010
Pos Na Sou To Po
2009
Petheno Gia Sena
2008
Petheno Gia Sena (Original Motion Picture Soundtrack)