Άλμπουμ

Tapeinoi Kai Peinasmenoi

ΛΕΞ

Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
    Ainta Tzoni
    Katadiki
    To Kinigi
    T.G.K.
    Mousiki Gia Tsoglanous
    Aploi Anthropoi
    Fraxtis
    Kalo Mina
    O Kosmos Kakos
    Xartziliki
    Mia Tzoura Realismou
    Oi Lovotomimenoi
    Apo Ti Genna Os Ti Fthora
    Ultra Via – Bonus Track
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