Άλμπουμ

Yassou Maria

Σαρμπέλ

Κυκλοφόρησε το 2007
Λίστα Τραγουδιών
    Γειά σου Μαρία
    Mi Chica
    Γεια σου Μαρία
    Ένας Από Μας (Anyone Of Us – A Stupid Mistake) – Holiday Mix By Δημήτρης Κοντόπουλος
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού single με τίτλο «Mia Fotia» και έναν άνδρα σε διπλό προφίλ.
2024
Mia Fotia
Εξώφυλλο του τραγουδιού «Η Καρδιά Μου Κάνει Μπαμ» με άνδρα και γυναίκα σε ανατολίτικο σκηνικό
2023
I Kardia Mou Kanei Mpam
Άνδρας τραγουδιστής με μαύρη γενειάδα και γούνινο παλτό σε εξώφυλλο single
2021
Mou ‘Heis Pari To Mialo
2012
Proti Ptisi
2011
Pou Na Girnas
Γραφικό λογότυπο με κίτρινο-πράσινο φόντο και την επιγραφή Σαρμπέλ
2008
The Digital Collection