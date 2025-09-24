Diesel egg hunt: Ο Glenn Martens μετατρέπει τους δρόμους του Μιλάνου σε πασαρέλα

Ο Glenn Martens και η Diesel παρουσιάζουν την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 με ένα μοναδικό interactive σόου στο Μιλάνο, όπου το κοινό γίνεται μέρος της πασαρέλας

Σε μια εποχή που οι επίδειξεις υψηλής μόδας μοιάζουν πιο κλειστές και επιλεκτικές από ποτέ, ο Glenn Martens, creative director της Diesel, έσπασε κάθε κανόνα. Αντί για μια τυπική πασαρέλα, η συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 παρουσιάστηκε μέσα από το «Diesel Egg Hunt», ένα παιχνίδι ανακάλυψης που τοποθέτησε τη μόδα απευθείας στους δρόμους του Μιλάνου.

Η ιδέα ήταν απλή και ταυτόχρονα πρωτοποριακή: 55 μοντέλα τοποθετήθηκαν μέσα σε διαφανή, αυγοειδή κουβούκλια σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Κάθε «αυγό» περιείχε έναν μοναδικό QR κωδικό, ο οποίος προσκαλούσε το κοινό να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι με μεγάλα έπαθλα, από ολοκληρωμένα looks μέχρι αξεσουάρ και συλλεκτικά κομμάτια. «Είναι ένα παιχνίδι και όλοι μπορούν να το παίξουν», δήλωσε ο Martens. «Για μια φορά, όλοι βρίσκονται στην πρώτη σειρά».

Η συλλογή αποκαλύπτει την άγρια, πειραματική πλευρά του Martens, με υφάσματα και υφές που συνδυάζουν ανακυκλωμένο πολυ-σατέν και denim, δημιουργώντας ιριδίζοντα φορέματα, biker jackets και jumpsuits με σκισίματα.

Τα κοστούμια από διπλό νεοπρένιο, τα φορέματα με ατημέλητα βολάν και οι τεχνικές αποχρωμάτισης στα τζιν θυμίζουν δημιουργικές ακτινογραφίες, ενώ τα αξεσουάρ ακολουθούν το ίδιο παιχνίδι με πρωτότυπες τσάντες όπως η «Load-D» και η «D-Pods», αλλά και κοσμήματα που παραπέμπουν σε σκελετούς ζώων και σπονδύλους.

Το «Diesel Egg Hunt» δεν ήταν απλώς ένα fashion show. Ήταν μια δήλωση ότι η μόδα μπορεί να είναι προσβάσιμη, διαδραστική και διασκεδαστική. Ο Glenn Martens απέδειξε πως η δημιουργικότητα δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε μια κλειστή αίθουσα, αλλά μπορεί να μετατραπεί σε εμπειρία που απολαμβάνει όλη η πόλη.

