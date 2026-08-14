Beauty 14.08.2026

Αυτή είναι η μοναδική ώρα της ημέρας που η κρέμα σώματος δουλεύει πραγματικά

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Μάθε ποια είναι η ακριβής στιγμή που πρέπει να απλώνεις την ενυδατική σου κρέμα για να «κλειδώσεις» την υγρασία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η ιδανική ώρα για ενυδάτωση είναι αμέσως μετά το ντους, σε νωπό δέρμα.
  • Η εφαρμογή κρέμας σε νωπό δέρμα κλειδώνει την υγρασία αποτελεσματικά.
  • Μετά το ξύρισμα, το δέρμα είναι ευάλωτο και χρειάζεται άμεση ενυδάτωση.
  • Χρησιμοποιήστε απαλή κρέμα χωρίς οινόπνευμα μετά την αποτρίχωση για να αποφύγετε ερεθισμούς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σωστή ενυδάτωση του σώματος είναι εξίσου σημαντική με εκείνη του προσώπου, με τους δερματολόγους να τονίζουν διαρκώς ότι η περιποίηση της επιδερμίδας δεν πρέπει ποτέ να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Η φροντίδα αυτή απαιτεί συνέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο τις περιόδους που ετοιμαζόμαστε να εμφανιστούμε με μαγιό στις παραλίες.

kokalaki_kalokairi
https://www.instagram.com/ziva.ve/

Πέρα όμως από την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος, υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά: ο ακριβής χρόνος εφαρμογής. Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν συγκεκριμένες στιγμές μέσα στην ημέρα που η επιδερμίδα σου είναι έτοιμη να απορροφήσει στο μέγιστο τα θρεπτικά συστατικά και να κλειδώσει την υγρασία της.

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Η ιδανική στιγμή για μέγιστη απορρόφηση

Οι δερματολόγοι συγκλίνουν στο ότι η κορυφαία ώρα για να απλώσεις την κρέμα σου είναι ακριβώς τη στιγμή που βγαίνεις από το ντους, όταν το δέρμα σου παραμένει ακόμα ελαφρώς νωπό. Εκείνη τη στιγμή, το σώμα διατηρεί υψηλά επίπεδα υγρασίας από το νερό, δημιουργώντας το τέλειο περιβάλλον για να δράσει αποτελεσματικά η ενυδατική λοσιόν ή το βούτυρο σώματος.

Pexels
Pexels

Αντίθετα, αν σκουπιστείς εντελώς με την πετσέτα ή αφήσεις να περάσει αρκετή ώρα μετά το λουτρό, η φυσική υγρασία εξατμίζεται γρήγορα από την επιφάνεια της επιδερμίδας, αφήνοντας πίσω της μια αίσθηση τραχύτητας και ξηρότητας. Απλώς ταμπονάρεσαι ελαφρά με την πετσέτα και εφαρμόζεις αμέσως μια γενναία ποσότητα από την αγαπημένη σου κρέμα για να σφραγίσεις την υγρασία πριν χαθεί.

Η κρίσιμη προστασία μετά το ξύρισμα

Μια ακόμη κομβική στιγμή που απαιτεί την άμεση εφαρμογή ενυδάτωσης είναι αμέσως μετά την αποτρίχωση με ξυράφι. Κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος, δεν απομακρύνεις απλώς την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, αλλά πραγματοποιείς παράλληλα μια ήπια απολέπιση, αφαιρώντας τα νεκρά κύτταρα από την ανώτερη στιβάδα της επιδερμίδας.

Νεαρή γυναίκα με γυαλιά ηλίου κάθεται στο αυτοκίνητο, προετοιμάζοντας για τον καύσωνα.
Πηγή: Unsplash

Αυτή η διαδικασία αφήνει το δέρμα πιο ευαίσθητο και επιρρεπές σε ερεθισμούς ή ξηρότητα. Για να το προστατεύσεις αποτελεσματικά, φρόντισε να απλώσεις μια απαλή, λεπτόρρευστη κρέμα που δεν περιέχει οινόπνευμα, αποτρέποντας έτσι τις κοκκινίλες και καταπραΰνοντας την περιοχή άμεσα.

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