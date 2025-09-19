Beauty 19.09.2025

Liquid bob: Το hairstyle που αγαπούν οι celebrities είναι το σημάδι σου για ανανέωση

liquid_bob
Το νέο καρέ με glossy υφή είναι η πιο πολυτελής απάντηση στην ανανέωση μαλλιών σου για το φθινόπωρο του 2025
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν ψάχνεις μια κομψή αλλά ταυτόχρονα safe αλλαγή στα μαλλιά σου, το liquid bob είναι το trend που αξίζει να δοκιμάσεις αυτή τη σεζόν. Πρόκειται για μια πιο sleek και λαμπερή εκδοχή του κλασικού καρέ, με καθαρές γραμμές και λεία υφή που χαρίζει αμέσως αέρα πολυτέλειας και φρεσκάδας.

Το μήκος του συνήθως φτάνει λίγο κάτω από το πηγούνι ή ακουμπά τους ώμους, πλαισιώνοντας το πρόσωπό σου με έναν τρόπο που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά χωρίς να τα σκληραίνει. Είναι ιδανικό αν θέλεις να «καθαρίσεις» ταλαιπωρημένες άκρες μετά το καλοκαίρι, αλλά και να αποκτήσεις ένα look που μπορείς να διαχειριστείς εύκολα στην καθημερινότητα.

liquid_bob
https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

Διάβασε επίσης: Espresso brunette: Η απόλυτη τάση στα σκούρα μαλλιά για αυτή τη σεζόν

Γιατί λέγεται «liquid»

Το όνομα του κουρέματος δεν είναι τυχαίο. Η αίσθηση της λείας, γυαλιστερής κίνησης στα μαλλιά παραπέμπει σε ρευστότητα, σαν τα μαλλιά σου να «κυλούν» γύρω από το πρόσωπο με απόλυτη αρμονία. Αυτό σημαίνει ότι η ενυδάτωση και η λάμψη παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Με ένα καλό serum λάμψης ή ένα glossing spray, το αποτέλεσμα απογειώνεται.

liquid_bob
https://www.instagram.com/mollyddickson/

Σε ποιον ταιριάζει

Το liquid bob ταιριάζει σχεδόν σε όλους τους τύπους μαλλιών, εκτός από τα πολύ σγουρά (όπου απαιτείται πιο προσαρμοσμένη τεχνική). Είναι ιδιαίτερα κολακευτικό για οβάλ, μακρόστενα ή σχήματος καρδιάς πρόσωπα, ενώ το μήκος του προσθέτει κομψότητα χωρίς να δείχνει «βαρύ». Για λεπτά μαλλιά, οι καθαρές γραμμές του δίνουν την ψευδαίσθηση όγκου, ενώ για πιο πυκνά βοηθά να τιθασευτεί η πυκνότητα με στιλ.

liquid_bob
https://www.instagram.com/sofiagrainge/

Styling tips

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του liquid bob είναι η ευκολία στη φροντίδα. Δεν χρειάζεσαι περίπλοκο styling για να δείχνει περιποιημένο, ένα απλό ίσιωμα με πρέσα ή φυσικό στέγνωμα με βούρτσα αρκούν. Αν θες πιο effortless αποτέλεσμα, μπορείς να του δώσεις ένα ελαφρύ inward γύρισμα στις άκρες. Για glam εμφανίσεις, παίξε με wet look υφές και extra gloss.

liquid_bob
https://www.instagram.com/lilyjcollins/

Γιατί να το δοκιμάσεις τώρα

Το φθινόπωρο είναι η εποχή των ανανεώσεων. Ένα κούρεμα που συνδυάζει φινέτσα, ευκολία και διαχρονικότητα είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να περάσεις στη νέα σεζόν με σιγουριά. Το liquid bob μπορεί να γίνει το νέο σου signature hairstyle, απλό, αλλά πάντα εντυπωσιακό.

Διάβασε επίσης: Boho blonde: H trendy εκδοχή του ξανθού που δεν χρειάζεται συχνή συντήρηση

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty trends μαλλιά ομορφιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Οι Muppets επιστρέφουν με τη Sabrina Carpenter στο επετειακό Special επεισόδιο

19.09.2025
Επόμενο

Με συγκινητικά λόγια περιέγραψε ο Donald Trump την Kate Middleton

19.09.2025

Δες επίσης

Kate Middleton-Melania Trump: H casual κοινή τους εμφάνιση με Ralph Lauren looks
Fashion

Kate Middleton-Melania Trump: H casual κοινή τους εμφάνιση με Ralph Lauren looks

19.09.2025
Τα must-have αξεσουάρ για φθινοπωρινά ταξίδια και βόλτες στη φύση
Life

Τα must-have αξεσουάρ για φθινοπωρινά ταξίδια και βόλτες στη φύση

18.09.2025
3+1 φυτά που είναι ιδανικά για μικρούς χώρους και διαμερίσματα
Life

3+1 φυτά που είναι ιδανικά για μικρούς χώρους και διαμερίσματα

18.09.2025
Το λάθος στο πρωινό σου που σε κάνει να πεινάς πιο γρήγορα
Life

Το λάθος στο πρωινό σου που σε κάνει να πεινάς πιο γρήγορα

18.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *