Μαθαίνοντας με τη βοήθεια της φύσης: Τα φυτά ως «σύμμαχοι» στη γνώση

Γιατί το πράσινο περιβάλλον ενισχύει τη συγκέντρωση, τη μνήμη και τις μαθησιακές ικανότητες

Η μάθηση είναι μια διαδικασία που απαιτεί συγκέντρωση, ηρεμία και καθαρό μυαλό. Στη σύγχρονη εποχή, ωστόσο, τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες καλούνται να μελετούν ή να εργάζονται σε χώρους συχνά θορυβώδεις, αγχωτικούς ή αποστειρωμένους από κάθε στοιχείο φύσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία φυτών αποδεικνύεται πολύτιμη. Έρευνες έχουν δείξει ότι η συγκέντρωση και η προσοχή μπορούν να αυξηθούν έως και 70% σε αίθουσες ή δωμάτια που φιλοξενούν φυτά. Τα φυτά βοηθούν να μαθαίνουμε καλύτερα καθώς ηρεμούν τον νου, μειώνουν το αίσθημα ανασφάλειας και «ξεκαθαρίζουν» το περιβάλλον, επιτρέποντας στον εγκέφαλο να επικεντρωθεί στην απορρόφηση νέων γνώσεων. Είναι επιβεβαιωμένο ότι οι μαθητές και οι φοιτητές ανταποκρίνονται καλύτερα στα μαθήματα όταν στο χώρο που διαβάζουν έχουν φυτά.

Διάβασε επίσης: 5 φυτά που θα σε κάνουν να αναπνέεις καθαρό αέρα στο σπίτι σου

Η μάθηση δεν είναι μόνο πειθαρχία και χρόνος μπροστά στα βιβλία. Είναι και η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία καλείται να ανθίσει η γνώση. Τα φυτά δεν είναι απλά διακοσμητικά στοιχεία, είναι «σύμμαχοι» που στηρίζουν την προσοχή, μειώνουν το άγχος και προσφέρουν στον εγκέφαλο τις ιδανικές συνθήκες για να αποδώσει. Είτε πρόκειται για ένα παιδικό δωμάτιο είτε για ένα γραφείο μελέτης, λίγες γλάστρες μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Προτεινόμενα φυτά για καλύτερη μάθηση και μνήμη

Μέντα (Mentha)

Με το δροσερό της άρωμα, η μέντα τονώνει το πνεύμα και ενισχύει τη συγκέντρωση. Ιδανική για χώρους μελέτης, βοηθά στη σύνδεση μνήμης με μυρωδιά. Θέλει φως και συχνό πότισμα.

Δεντρολίβανο (Rosmarinus officinalis)

Έρευνες έχουν δείξει ότι το άρωμα του δεντρολίβανου ενισχύει τη μνήμη και την εγρήγορση. Ένα γλαστράκι στο γραφείο ή στο περβάζι μπορεί να γίνει πολύτιμος «σύμμαχος» για φοιτητές. Χρειάζεται ήλιο και προσεκτικό πότισμα.

Σπαθίφυλλο (Spathiphyllum)

Εκτός από την ικανότητά του να καθαρίζει τον αέρα, το σπαθίφυλλο δημιουργεί ήρεμη ατμόσφαιρα, βοηθώντας την αυτοσυγκέντρωση. Ιδανικό για υπνοδωμάτια ή γραφεία. Θέλει χαμηλό έως μέτριο φωτισμό και μέτριο πότισμα.

Κισσός (Hedera helix)

Ένα φυτό που καθαρίζει τον αέρα και παράλληλα δίνει αίσθηση φρεσκάδας. Η παρουσία του σε δωμάτια μελέτης έχει συσχετιστεί με καλύτερη συγκέντρωση. Χρειάζεται έμμεσο φως και τακτικό πότισμα.

Βασιλικός (Ocimum basilicum)

Το άρωμά του που ενισχύει τη μνήμη. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε μικρές γλάστρες, θέλει ήλιο και συχνό πότισμα.

Κεντρική φωτογραφία: www.pinterest.com

Διάβασε επίσης: 7 λόγοι για να γεμίσεις το σπίτι σου με φυτά

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσωTwitter ή ακολουθήστε μας στοInstagram.