Άλμπουμ

Greek Lover (Yes Hello)

Ημισκούμπρια

Κυκλοφόρησε το 2003
Λίστα Τραγουδιών
    Greek Lover (Yes Hello)
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο κυκλοφορίας με πορτρέτα τριών ανδρών σε πλαίσια και τίτλο Imiskoumbria Le Ham.
2016
Le Ham
2015
Giannis Logothetis and Company (Live Recordings)
2011
Ta Kalitera Mou Chronia Sti Discoteque – The Best Years Of My Life At The Disco
Εξώφυλλο άλμπουμ με εικονογράφηση πικάπ, κύκλους και κείμενο
2010
Pos Na Sou To Po
2009
Petheno Gia Sena
2008
Petheno Gia Sena (Original Motion Picture Soundtrack)