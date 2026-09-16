Άλμπουμ

Intro (Apo Tous Yponomous)

ΛΕΞ

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Ίντρο (Από Τους Υπονόμους)
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με λευκή αράχνη σε μαύρο φόντο και τίτλο Dope Sport III.
2026
EURO
Εξώφυλλο τραγουδιού με κοντινό πλάνο προσώπου και σουρεαλιστικά στοιχεία στα μάτια.
2025
Spasmeni Fleva
Άνδρας με καπέλο και σταυρωμένα χέρια μπροστά από κολάζ φωτογραφιών και γκράφιτι
2024
G.T.K.
2024
Golgothas
2023
Arte Povera
2023
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