Food 23.09.2025

Αυτό είναι το κόλπο για να διατηρήσεις το ψωμί φρέσκο για μέρες χωρίς ψυγείο

Απλό και πρακτικό κόλπο που διατηρεί το ψωμί φρέσκο και νόστιμο για μέρες, χωρίς ψυγείο και χωρίς να χάνει την υγρασία του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το φρέσκο ψωμί είναι απόλαυση, αλλά συχνά αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα να μουχλιάζει ή να γίνεται σκληρό μετά από λίγες μέρες, ειδικά όταν δεν το φυλάμε στο ψυγείο. Ωστόσο, υπάρχει ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος να διατηρήσετε το ψωμί σας φρέσκο για περισσότερες μέρες, χωρίς να χρειάζεται να το βάλετε στο ψυγείο, που συχνά το ξηραίνει ή αλλάζει τη γεύση του.

Το κόλπο βρίσκεται στο σωστό τύλιγμα και αποθήκευση. Μόλις αγοράσετε ή φτιάξετε ψωμί, αφήστε το να κρυώσει καλά σε θερμοκρασία δωματίου αν είναι φρεσκοψημένο. Στη συνέχεια, τυλίξτε το σε ένα καθαρό βαμβακερό ή λινό πανί. Το πανί επιτρέπει στο ψωμί να «αναπνέει», διατηρώντας την υγρασία του χωρίς να δημιουργείται υγρασία που ευνοεί τη μούχλα.

Μετά, φυλάξτε το τυλιγμένο ψωμί σε μια ξηρή, δροσερή και σκοτεινή γωνιά της κουζίνας σας, μακριά από άμεσο φως ή ζέστη. Αποφύγετε τη χρήση πλαστικών σακουλών, καθώς παγιδεύουν την υγρασία και επιταχύνουν τη φθορά.

Αν θέλετε να διατηρήσετε το ψωμί ακόμα περισσότερο, κόψτε το σε φέτες και παγώστε το σε σακουλάκια τροφίμων κατάλληλα για κατάψυξη. Όταν θέλετε να το καταναλώσετε, απλά βγάλτε τις φέτες και ζεστάνετέ τες στο φούρνο ή το τοστιέρα για να ξαναγίνουν τραγανές και φρέσκιες.

Με αυτό το απλό κόλπο, θα απολαμβάνετε φρέσκο ψωμί για μέρες, χωρίς να χρειάζεται να το βάλετε στο ψυγείο και χωρίς να χάνετε τη γεύση και τη φρεσκάδα του.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com 

