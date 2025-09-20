Το κόλπο των chef για να μη χαλάνε τα φρούτα και τα λαχανικά

Αυτός είναι ο λόγος που σαπίζουν τα λαχανικά σου και πώς να το σταματήσεις από σήμερα!

Αν κι εσύ αναστενάζεις κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο και βρίσκεις ξεχασμένα, πολτωμένα φρούτα και λαχανικά, δεν είσαι μόνη. Η αλήθεια είναι πως το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι μας δεν είναι ότι τα ξεχνάμε — αλλά ότι δεν τα τοποθετούμε σωστά! Και όμως, τα «συρτάρια» του ψυγείου σου έχουν… super δυνάμεις. Το μυστικό κρύβεται σε 2 μικρές λέξεις: Υψηλή και Χαμηλή Υγρασία.

Η απλή λειτουργία που κάνει τη μεγάλη διαφορά

Τα περισσότερα σύγχρονα ψυγεία διαθέτουν 2 ή 3 συρτάρια για φρούτα και λαχανικά. Εκεί κάπου κρύβεται κι ένας διακόπτης ή «παράθυρο», που ελέγχει τη ροή του αέρα και την υγρασία μέσα στο κάθε συρτάρι.

Χαμηλή υγρασία: ανοίγει το παράθυρο και επιτρέπει στον αέρα να κυκλοφορεί.

Υψηλή υγρασία: το παράθυρο κλείνει και δημιουργεί ένα πιο υγρό, «κλειστό» περιβάλλον.

Αυτή η φαινομενικά μικρή επιλογή είναι το κλειδί για να μην πετάς κάθε εβδομάδα τα ψώνια σου στα σκουπίδια.

Ποια προϊόντα θέλουν «αέρα» για να αντέξουν

Ορισμένα φρούτα και λαχανικά παράγουν αιθυλένιο, ένα φυσικό αέριο που επιταχύνει την ωρίμανση (και τελικά τη σήψη). Αν τα «κλείσεις» σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας, γερνούν πιο γρήγορα.

Άρα, βάλε τα στη ΧΑΜΗΛΗ υγρασία – εκεί που το αιθυλένιο διαφεύγει και δεν παγιδεύεται.

Φρούτα και λαχανικά που μπαίνουν στη χαμηλή υγρασία:

Μήλα

Ροδάκινα

Βερίκοκα

Πεπόνια

Ακτινίδια

Αχλάδια

Μάνγκο

Σταφύλια

Δαμάσκηνα

Μελιτζάνες

Πλατάνια

Φραγκόσυκα

Extra tip: Αν βάζεις ντομάτες ή πατάτες στο ψυγείο (που γενικά δεν συνιστάται), αυτές επίσης ανήκουν σε αυτό το συρτάρι.

Ποια προϊόντα θέλουν υγρασία για να μη μαραθούν

Υπάρχουν φρούτα και λαχανικά που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο αιθυλένιο. Αν τα βάλεις κοντά σε φρούτα όπως τα μήλα, κινδυνεύουν να «γεράσουν» πριν τα μαγειρέψεις. Αυτά χρειάζονται ΥΨΗΛΗ υγρασία για να παραμείνουν τραγανά και δροσερά.

Φρούτα και λαχανικά που πρέπει να μπαίνουν σε υψηλή υγρασία:

Σπανάκι

Μαρούλι

Λάχανο

Μπρόκολο

Κουνουπίδι

Σπαράγγια

Κολοκυθάκια

Πιπεριές

Αγγούρια

Σμέουρα

Φράουλες

Καρπούζι

Γλυκοπατάτες

Κρεμμύδια

Βότανα (όπως μαϊντανός, άνηθος, δεντρολίβανο)

Tip: Τύλιξε τα βότανα σε μια υγρή χαρτοπετσέτα και φύλαξέ τα σε σακουλάκι για ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια!

Τι να θυμάσαι πάντα

-Τα συρτάρια είναι «έξυπνα», χρησιμοποίησέ τα σωστά.

-Διαχώρισε τα προϊόντα ανάλογα με την ανάγκη τους σε υγρασία και όχι απλώς ανάλογα με το τι χωράει πού.

-Ο αέρας είναι φίλος για κάποια, και εχθρός για άλλα!