Celeb News 25.08.2026

Η Άννα Βίσση αποχαιρετά το καλοκαίρι με μια «βαλίτσα» γεμάτη εικόνες

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Με μια σειρά από εντυπωσιακά στιγμιότυπα σε Σαντορίνη, Γαλλική Ριεβιέρα και νησιά, η Άννα Βίσση αποχαιρετά το καλοκαίρι
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση αποχαιρετά το καλοκαίρι με φωτογραφικό ημερολόγιο από τις εξορμήσεις της.
  • Οι αναρτήσεις της περιλαμβάνουν στιγμιότυπες από Γαλλική Ριβιέρα, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
  • Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμές χαλάρωσης, βουτιές, γαστρονομία και φιλικές στιγμές.
  • Η ανάρτηση υπενθυμίζει το ραντεβού της με το κοινό στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καθώς το καλοκαίρι οδεύει προς το τέλος του και η φθινοπωρινή διάθεση αρχίζει να κάνει αισθητή την παρουσία της, η Άννα Βίσση επέλεξε να αποχαιρετήσει αυτούς τους μήνες χαλάρωσης με τον πιο όμορφο τρόπο. Η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ», η οποία παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διατηρεί μια ζεστή, αυθεντική επικοινωνία με τους εκατομμύρια ακόλουθούς της, άνοιξε το προσωπικό της αρχείο και δημοσίευσε ένα πλούσιο φωτογραφικό ημερολόγιο γεμάτο εικόνες από τις φετινές της περιπλανήσεις.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Οι αναρτήσεις της αποκάλυψαν έναν μαραθώνιο πολυτελών και συνάμα ξέγνοιαστων εξόρμησεων σε μερικούς από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς. Από τα κοσμοπολίτικα τοπία της Γαλλικής Ριεβιέρας μέχρι τις ηλιόλουστες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, η διάσημη τραγουδίστρια πέρασε το καλοκαίρι της ταξιδεύοντας, γεμίζοντας τις μπαταρίες της και απολαμβάνοντας την αυθεντική ελληνική και μεσογειακή ομορφιά.

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Στιγμές χαλάρωσης, θάλασσα και αγαπημένοι φίλοι

Στις εικόνες που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram, οι θαυμαστές της είχαν την ευκαιρία να κρυφοκοιτάξουν την πιο αυθεντική, καθημερινή πλευρά της καλλιτέχνιδας. Το άλμπουμ της περιλάμβανε στιγμιότυπα από εξορμήσεις πάνω σε σκάφος, δροσερές βουτιές σε κρυστάλλινα νερά, απολαυστικές στιγμές γαστρονομίας σε γραφικά ταβερνάκια και εστιατόρια, καθώς και αμέτρητα χαμόγελα δίπλα σε αγαπημένους φίλους και συνεργάτες.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η Σαντορίνη με το μοναδικό της ηλιοβασίλεμα, η αρχοντική Σύμη, η καταπράσινη Κως και τα γραφικά σοκάκια διεθνών προορισμών συνέθεσαν το σκηνικό μιας εποχής που, όπως φαίνεται, άφησε πίσω της τις καλύτερες αναμνήσεις. Η ενέργεια και η διάθεση της Άννας Βίσση παρέμειναν στα ύψη, αποδεικνύοντας ότι ξέρει να απολαμβάνει τη ζωή στο έπακρο.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ τον Σεπτέμβριο

Πέρα από τη νοσταλγική διάθεση του αποχαιρετισμού, η ανάρτηση αυτή έκρυβε και μια τεράστια υπενθύμιση για το μουσικό γεγονός του φθινοπώρου. Η Άννα Βίσση εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να στρέψει τα βλέμματα όλων στο αποκορύφωμα της χρονιάς, υπενθυμίζοντας το μεγάλο ραντεβού που έχει δώσει με το κοινό της για τις 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

«Μοιράζομαι μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές του καλοκαιριού μου… Ανυπομονώ να σας δω όλους στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Σας στέλνω την αγάπη μου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της, δίνοντας το σύνθημα για μια μοναδική μουσική βραδιά που αναμένεται να γράψει ιστορία και να συγκεντρώσει χιλιάδες θαυμαστές από όλη την Ελλάδα.

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