Fashion 17.09.2025

Dopamine dressing: Όταν η θετική ενέργεια γίνεται fashion statement

moda_thetiki_energia
Bold χρώματα, παιχνιδιάρικα prints και statement αξεσουάρ μετατρέπουν κάθε look σε πηγή χαράς και στυλιστικής έμπνευσης
Μαρία Χατζηγιάννη

Τι θα φορούσες αν η διάθεσή σου μπορούσε να μετατραπεί σε outfit; Σκέψου τη θετική ενέργεια όχι μόνο ως συναίσθημα, αλλά ως πλήρες σύνολο. Φωτεινά χρώματα που σε ανεβάζουν, υφές που σε αγκαλιάζουν, prints που κάνουν τη μέρα σου πιο χαρούμενη. Η μόδα και τα συναισθήματα έχουν περισσότερα κοινά από ό,τι νομίζεις, όπως ένα καλό layering ή ένα statement αξεσουάρ, έτσι και η διάθεσή σου χρειάζεται ισορροπία, αντίθεση και λίγη τόλμη. Κάθε look γίνεται ένας τρόπος να εκφράσεις όχι μόνο το στιλ σου αλλά και την ενέργεια που φέρνεις στον κόσμο γύρω σου.

Η θετική ενέργεια είναι φωτεινή, παιχνιδιάρικη και αβίαστα κομψή. Μπορεί να είναι ένα αέρινο φόρεμα που θυμίζει ηλιοβασίλεμα, ένα ζευγάρι sneakers που σε κάνουν να χορεύεις στο δρόμο ή ένα πολύχρωμο blazer που φωνάζει «fun vibes only». Η μόδα δεν είναι μόνο για το βλέμμα των άλλων, είναι το προσωπικό σου mood board, το outfit σου που λέει στον κόσμο ποιος είσαι και πώς νιώθεις. Και η θετική ενέργεια ως outfit απαιτεί τόλμη, παιχνίδι και ένα μικρό twist που κάνει τη διαφορά.

https://www.instagram.com/oliviaandalice/

Διάβασε επίσης: Θετική ενέργεια χωρίς φίλτρα: Τι κάνει κάποιος όταν δεν έχει καθόλου καλή μέρα

Τα χρώματα που ανεβάζουν τη διάθεση

Ζωντανό κίτρινο, πορτοκαλί, φρέσκο πράσινο, απαλό ροζ και φωτεινό μπλε, αυτά είναι τα χρώματα που φέρνουν χαρά σε κάθε σου σύνολο. Συνδύασέ τα με ανάλαφρα υφάσματα όπως λινό και σατέν ή με πλεκτά που αγκαλιάζουν, για να δημιουργήσεις ένα look που κινείται μαζί σου και αντανακλά τη θετική σου ενέργεια.

https://www.instagram.com/goodmannersstyle/

Prints και textures που μιλούν στη διάθεση

Επένδυσε σε tie-dye, floral ή γεωμετρικά μοτίβα για να δώσεις παιχνίδι στο outfit σου. Συνδύασε prints με μίνιμαλ κομμάτια για ισορροπία, ή layering με πολύχρωμα πουλόβερ και ελαφριά σακάκια για κίνηση και δυναμική. Η θετική ενέργεια θέλει απρόβλεπτα twists που κάνουν κάθε εμφάνιση μοναδική.

https://www.instagram.com/lau.maree/

Η μόδα γίνεται καθαρή χαρά

Η θετική ενέργεια ως outfit δεν είναι μόνο για τις μεγάλες εμφανίσεις, είναι για κάθε μέρα. Είναι το outfit που σε κάνει να χαμογελάς στον καθρέφτη, που κάνει το περπάτημά σου πιο ανάλαφρο και που σε εμπνέει να μοιραστείς τη διάθεσή σου με τον κόσμο. Τόλμησε τα χρώματα, τα prints, τα υλικά, και άφησε το outfit σου να μιλήσει για το πώς νιώθεις. Όταν η θετική ενέργεια φοριέται, η μόδα γίνεται καθαρή χαρά.

Διάβασε επίσης: Θετική Ενέργεια σημαίνει και… όχι; Όταν χρειάζεται να βάζεις όρια για να έχεις καλό vibe

Amita Amita Ημερα Θετικής Ενέργειας ΗΘΕ Θετική Ενέργεια μόδα
