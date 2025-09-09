Φράσεις που ακούς στη δουλειά και είναι ξεκάθαρα red flags

Δεν είναι απλώς «κακό κλίμα» ή «άβολο meeting», είναι σημάδια ότι ίσως δουλεύεις σε ένα τοξικό περιβάλλον

Δεν χρειάζεται να σε φωνάζει κάποιος για να καταλάβεις ότι κάτι πάει στραβά μιας και στην πραγματικότητα, οι πιο προβληματικές συμπεριφορές στη δουλειά έρχονται ντυμένες με «ευγένεια», επαγγελματισμό ή ψεύτικο team spirit και συχνά κρύβονται μέσα σε φράσεις που ακούγονται «φυσιολογικές», μέχρι να τις ακούσεις για 5η φορά και να αρχίσεις να απορείς αν φταις εσύ ή κάτι άλλο πάει λάθος.

Ακολουθούν 5 χαρακτηριστικές φράσεις που είναι καμπανάκια (a.k.a. red flags) για την εργασιακή σου ψυχική υγεία:

1. «Εδώ έτσι δουλεύουμε»

Μετάφραση: Μην αμφισβητείς τίποτα, απλά ακολούθα.

Αυτή η φράση συνήθως πέφτει όταν πας να προτείνεις κάτι νέο, πιο οργανωμένο ή ανθρώπινο. Αντί να εξεταστεί η ιδέα σου, η απάντηση είναι ένα παθητικά επιθετικό «εδώ δεν αλλάζει τίποτα». Πρόκειται για ένα κλασικό εργαλείο συντήρησης κακών πρακτικών, συχνά εις βάρος του χρόνου ή της ψυχικής υγείας των εργαζομένων.

2. «Να είσαι πιο ευέλικτος/η»

Μετάφραση: Δούλεψε έξτρα, χωρίς να πληρωθείς.

Η «ευελιξία» ακούγεται θετική, μέχρι να καταλάβεις ότι σημαίνει απλώς να κάνεις τα πάντα, οποιαδήποτε ώρα, χωρίς όριο. Αν χρησιμοποιείται για να καλύψει έλλειψη οργάνωσης ή για να σε πιέσει να «προσαρμοστείς» σε μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, τότε δεν είναι ευελιξία. Είναι εκμετάλλευση.

3. «Να δείχνεις περισσότερη διάθεση»

Μετάφραση: Δεν φτάνει που δουλεύεις, πρέπει να φαίνεται ότι το απολαμβάνεις κιόλας.

Η δουλειά σου δεν είναι performance. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς συνέχεια για να θεωρείσαι καλός επαγγελματίας. Αν κάποιος αξιολογεί τη συμβολή σου με βάση την «ενέργεια» ή το πόσο… πρόθυμος/η φαίνεσαι, τότε έχουμε θέμα. Το emotional labor δεν είναι υποχρεωτικό.

4. «Είναι κρίσιμο, αλλά δεν υπάρχει budget»

Μετάφραση: Κάν’ το, αλλά δωρεάν.

Η πιο συχνή φράση σε τοξικά περιβάλλοντα που έχουν μεγάλες απαιτήσεις και μηδενική πρόθεση να επενδύσουν σε ανθρώπους. Αν κάτι είναι κρίσιμο, πρέπει να πληρώνεται. Τόσο απλά. Όταν ζητούν να βάλεις πλάτη χωρίς αντάλλαγμα (προαγωγή, μπόνους, αναγνώριση), το «κρίσιμο» αφορά μόνο αυτούς. Όχι εσένα.

5. «Μην το παίρνεις προσωπικά»

Μετάφραση: Σου φερόμαστε άσχημα, αλλά φταις εσύ που θίγεσαι.

Η all-time classic αμυντική φράση όσων δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τον τρόπο που μιλούν ή συμπεριφέρονται. Σε κάνουν να νιώθεις ότι είσαι υπερβολικός/ή επειδή απλώς διεκδίκησες σεβασμό. Αν κάτι σε πλήγωσε, είναι προσωπικό. Και είναι ΟΚ να το αναγνωρίζεις.

