Γιατί το κόκκινο μανικιούρ έχει γίνει viral στο TikTok; Όλη η αλήθεια πίσω από αυτή την τάση

Το κόκκινο μανικιούρ γίνεται η πιο viral απόχρωση στο TikTok εξαιτίας μια θεωρίας που υπόσχεται να αλλάξει την ερωτική σου ζωή
Το κόκκινο μανικιούρ παραμένει ένα από τα πιο κλασικά και διαχρονικά beauty statements, συνδυάζοντας κομψότητα, θηλυκότητα και αυτοπεποίθηση. Από τα κόκκινα χείλη και τα ρούχα μέχρι τα αξεσουάρ, η συγκεκριμένη απόχρωση έχει ιστορικά συνδεθεί με το πάθος, την αγάπη και τη δύναμη, ενώ στα νύχια προσδίδει ένα ακαταμάχητο glamour touch.

Τον τελευταίο χρόνο, η δημοτικότητά του έχει ανέβει ακόμα περισσότερο, με εκατομμύρια χρήστες στα social media να υιοθετούν το κόκκινο μανικιούρ, επηρεάζοντας όχι μόνο τις τάσεις στα νύχια αλλά και την αντίληψη γύρω από την προσωπική έκφραση και την αυτοπεποίθηση.

Σύμφωνα με την Fresha, οι αναζητήσεις για κόκκινα νύχια έχουν αυξηθεί κατά 160% παγκοσμίως τους τελευταίους 12 μήνες. Η άνοδος αυτή οφείλεται όχι μόνο σε διασημότητες όπως η Taylor Swift και η Selena Gomez, που συχνά εμφανίζονται με κόκκινα νύχια, αλλά και στη viral τάση του TikTok γνωστή ως η «θεωρία των κόκκινων νυχιών». Η τάση εξετάζει γιατί κάποιοι άνθρωποι δείχνουν ιδιαίτερη έλξη προς αυτήν την απόχρωση, πυροδοτώντας συζητήσεις και χιουμοριστικές θεωρίες online.

Τι είναι η «θεωρία των κόκκινων νυχιών»

Στο TikTok, η Robyn DelMonte εξηγεί ότι οι άνδρες τείνουν να της κάνουν κομπλιμέντα όταν φοράει κόκκινο μανικιούρ, καθώς τους θυμίζει τη μητέρα τους ή σχετίζεται με τα λεγόμενα «mommy issues». Παρά το χιουμοριστικό ύφος της θεωρίας, η ιδέα έχει κερδίσει μεγάλο ενδιαφέρον, με χρήστες να μοιράζονται παρόμοιες εμπειρίες.

Το ιστορικό υπόβαθρο 

Τα κόκκινα νύχια έγιναν δημοφιλή το 1929, όταν οι Αμερικανίδες παρατηρούσαν Ευρωπαίες κοσμικές να τα φορούν. Το κόκκινο παρέμεινε βασικό στο μανικιούρ μέχρι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’70. Παρά τις θεωρίες έλξης, το κόκκινο ήταν καθημερινό χρώμα κυρίως στις δεκαετίες του ’30, ’40, ’50 και ’60. Άρα, η θεωρία εξαρτάται από την ηλικία των ανδρών και των μητέρων τους.

Όπως ένα κόκκινο φόρεμα, έτσι και τα κόκκινα νύχια τραβούν την προσοχή και σηματοδοτούν αγάπη, πάθος, δύναμη και αισθησιασμό. Είναι μια απόχρωση που προσδίδει αυτοπεποίθηση και μπορεί να γίνει το απόλυτο statement στο καθημερινό ή επίσημο look.

Τελικά, είτε πιστεύεις στη θεωρία είτε όχι, η επιλογή του κόκκινου μανικιούρ πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στη δική σου προτίμηση. Η ομορφιά είναι προσωπική, και η χαρά της αυτοέκφρασης βρίσκεται στο να πειραματίζεσαι, να δοκιμάζεις νέες αποχρώσεις και στιλ, χωρίς να περιορίζεσαι από θεωρίες ή γνώμες τρίτων. Αν σου αρέσει το κόκκινο, αυτός είναι ένας παραπάνω λόγος για να το φορέσεις.

