Kate Middleton-Melania Trump: H casual κοινή τους εμφάνιση με Ralph Lauren looks

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εντυπωσίασαν με Ralph Lauren σύνολα στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Kate Middleton, και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Melania Trump, εντυπωσίασαν σήμερα με την πρώτη τους κοινή εμφάνιση φορώντας Ralph Lauren, επιβεβαιώνοντας ότι η μόδα μπορεί να γίνει εργαλείο δύναμης.

Οι δύο γυναίκες εμφανίστηκαν χαλαρές και συγχρονισμένες στα Frogmore Gardens στο Windsor, όπου συμμετείχαν σε δραστηριότητες με παιδιά και μέλη του προγράμματος Scouts’ Squirrels. Η Kate Middleton επέλεξε μια κομψή φούστα Ralph Lauren και ένα κασκόλ από το Sudbury Mill, υπογραμμίζοντας τη βρετανική δημιουργικότητα και το savoir-faire στο ύφασμα jacquard. Η Melania Trump επέλεξε ένα καφέ suede jacket Ralph Lauren, ταιριάζοντας με ένα πουκάμισο, ενώ ολοκλήρωσε το look με λευκό παντελόνι Loro Piana, δημιουργώντας ένα απόλυτα ισορροπημένο και elegant αποτέλεσμα.

Η επιλογή των Ralph Lauren κομματιών απέδειξε ότι η κλασική αμερικανική μόδα μπορεί να ενσωματωθεί με βασιλική κομψότητα, δημιουργώντας looks που είναι ταυτόχρονα προσιτά, κομψά και φωτογενή.

Η κοινή τους εμφάνιση αποτελεί παράδειγμα απόλυτης στιλιστικής αρμονίας, ιδανικής για street style snaps αλλά και για επίσημες εμφανίσεις υψηλού βαθμού.

