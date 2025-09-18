Kate Middleton: Αναβιώνει την κληρονομιά της Πριγκίπισσας Νταϊάνα

Σε ένα από τα πιο λαμπερά δείπνα της χρονιάς, η Kate Middleton έκλεψε τις εντυπώσεις με την ιστορική τιάρα της Πριγκίπισσας Νταϊάνα

Χθες το βράδυ, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έκανε μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της στο Κάστρο του Ουίνδσορ, επιλέγοντας μια λαμπερή, κρεμ δαντελένια couture δημιουργία της Βρετανίδας σχεδιάστριας Phillipa Lepley. Η περίσταση ήταν το επίσημο δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της Πρώτης Κυρίας Μελάνια Τραμπ, στο πλαίσιο της δεύτερης κρατικής επίσκεψής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το look της Πριγκίπισσας ολοκληρώθηκε με τη διάσημη τιάρα Cambridge Lover’s Knot, στολισμένη με πέρλες, ένα από τα αγαπημένα της κομμάτια. Η τιάρα αυτή συνδέεται και με τη μητέρα του πρίγκιπα Ουίλιαμ, την αείμνηστη Πριγκίπισσα Νταϊάνα, καθώς ήταν η αγαπημένη της. Δημιουργήθηκε αρχικά το 1914 για τη Βασίλισσα Μαρία από τον οίκο Garrard, χρησιμοποιώντας κοσμήματα της βασιλικής συλλογής, και αργότερα δόθηκε στη Νταϊάνα την ημέρα του γάμου της το 1981.

Η μόδα ως μέσο διπλωματίας

Οι κρατικές επισκέψεις υπήρξαν πάντοτε μια ευκαιρία για την Πριγκίπισσα να εκφράσει τον εαυτό της μέσα από δυνατές και συμβολικές στιλιστικές επιλογές. Όταν ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε το Λονδίνο τον Ιούλιο, η Kate εμφανίστηκε με μια σκούρα κόκκινη δημιουργία Givenchy της Sarah Burton ένα φόρεμα που εξέφραζε τη στενή σχέση μεταξύ των δύο ευρωπαϊκών χωρών.

Ένας γεμάτος μήνας για την Kate Middleton

Πέρα από τις λαμπερές βραδιές, η Πριγκίπισσα είχε ένα πολυάσχολο πρόγραμμα αυτόν τον μήνα. Από την επίσκεψή της στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου παρουσίασε το νέο της ξανθό look, μέχρι την περιοδεία της σε οικογενειακό υφαντουργείο στο Κεντ φορώντας ένα καρό κοστούμι, μια διακριτική αλλά γλυκιά αναφορά στον σύζυγό της, συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις με το προσωπικό της στιλ.

