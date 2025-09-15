Kate Middleton: Πώς δένει τα μαλλιά της κότσο με 2 κινήσεις χωρίς λαστιχάκι -Καντο κι εσύ (video)

Η Kate Middleton έγινε viral αποδεικνύοντας ότι μπορείς να φτιάξεις έναν κομψό κότσο χωρίς λαστιχάκι, μόνο με τα ίδια σου τα μαλλιά

Όσοι έχουν μακριά μαλλιά γνωρίζουν καλά τον μικρό «εφιάλτη» του να μην έχεις μαζί σου λαστιχάκι την πιο κρίσιμη στιγμή. Είτε κάνει αφόρητη ζέστη και χρειάζεται να πιάσεις τα μαλλιά σου ψηλά για να αντέξεις τον καύσωνα, είτε πρόκειται να κάνεις κάποια δραστηριότητα που απαιτεί τα μαλλιά μαζεμένα, το πρόβλημα είναι πάντα το ίδιο.

Κι όμως, με λίγη φαντασία, έχουμε καταφέρει να επινοήσουμε άπειρους τρόπους για να κρατάμε τα μαλλιά στη θέση τους όταν το λαστιχάκι μοιάζει να έχει εξαφανιστεί. Από τον κλασικό κότσο με ένα στυλό ή μολύβι στο σχολείο, μέχρι μικρές αυτοσχέδιες λύσεις της στιγμής, όλοι λίγο-πολύ έχουμε επιστρατεύσει τη δημιουργικότητα μας μπροστά σε αυτή την ανάγκη.

Αυτή τη φορά, η Kate Middleton προσθέτει στη λίστα έναν ακόμη έξυπνο και κομψό τρόπο για να δημιουργήσεις κότσο χωρίς λαστιχάκι. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έγινε viral τις τελευταίες ημέρες, δείχνοντας έναν ευφάνταστο τρόπο να δένεις τα μαλλιά σου ακόμη κι όταν δεν έχεις κανένα αξεσουάρ πρόχειρο.

Τα βήματα είναι απλά, γρήγορα και πρακτικά. Αφού έπιασε τα μαλλιά της με τα χέρια, τα στριφογύρισε μέχρι να σχηματιστεί κότσος. Έπειτα, πέρασε την άκρη των μαλλιών από μέσα, «κλειδώνοντας» το αποτέλεσμα στη θέση του. Ένας απρόσμενος τρόπος για να έχεις το πιο εύκολο hairstyle όπου και αν είσαι.

