Beauty 15.09.2025

Kate Middleton: Πώς δένει τα μαλλιά της κότσο με 2 κινήσεις χωρίς λαστιχάκι -Καντο κι εσύ (video)

Kate Middleton
Η Kate Middleton έγινε viral αποδεικνύοντας ότι μπορείς να φτιάξεις έναν κομψό κότσο χωρίς λαστιχάκι, μόνο με τα ίδια σου τα μαλλιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Όσοι έχουν μακριά μαλλιά γνωρίζουν καλά τον μικρό «εφιάλτη» του να μην έχεις μαζί σου λαστιχάκι την πιο κρίσιμη στιγμή. Είτε κάνει αφόρητη ζέστη και χρειάζεται να πιάσεις τα μαλλιά σου ψηλά για να αντέξεις τον καύσωνα, είτε πρόκειται να κάνεις κάποια δραστηριότητα που απαιτεί τα μαλλιά μαζεμένα, το πρόβλημα είναι πάντα το ίδιο.

Κι όμως, με λίγη φαντασία, έχουμε καταφέρει να επινοήσουμε άπειρους τρόπους για να κρατάμε τα μαλλιά στη θέση τους όταν το λαστιχάκι μοιάζει να έχει εξαφανιστεί. Από τον κλασικό κότσο με ένα στυλό ή μολύβι στο σχολείο, μέχρι μικρές αυτοσχέδιες λύσεις της στιγμής, όλοι λίγο-πολύ έχουμε επιστρατεύσει τη δημιουργικότητα μας μπροστά σε αυτή την ανάγκη.

Kate Middleton
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Kate Middleton: Πιο ανανεωμένη από ποτέ – Η μεγάλη αλλαγή που έκανε στο look της

Αυτή τη φορά, η Kate Middleton προσθέτει στη λίστα έναν ακόμη έξυπνο και κομψό τρόπο για να δημιουργήσεις κότσο χωρίς λαστιχάκι. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έγινε viral τις τελευταίες ημέρες, δείχνοντας έναν ευφάνταστο τρόπο να δένεις τα μαλλιά σου ακόμη κι όταν δεν έχεις κανένα αξεσουάρ πρόχειρο.

Τα βήματα είναι απλά, γρήγορα και πρακτικά. Αφού έπιασε τα μαλλιά της με τα χέρια, τα στριφογύρισε μέχρι να σχηματιστεί κότσος. Έπειτα, πέρασε την άκρη των μαλλιών από μέσα, «κλειδώνοντας» το αποτέλεσμα στη θέση του. Ένας απρόσμενος τρόπος για να έχεις το πιο εύκολο hairstyle όπου και αν είσαι.

Διάβασε επίσης: Kate Middleton: H επιστροφή της στις υποχρεώσεις έγινε με μια αναπάντεχη αλλαγή

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty Kate Middleton μαλλιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απόφαση του ΣΚΑΪ για τη θέση του στο «The Voice»

15.09.2025
Επόμενο

Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής καταγγέλλουν τον ΣΚΑΪ – Ο λόγος

15.09.2025

Δες επίσης

Το κόκκινο χαλί των Emmy 2025 κρύβει έμπνευση για το φθινοπωρινό σου μακιγιάζ
Beauty

Το κόκκινο χαλί των Emmy 2025 κρύβει έμπνευση για το φθινοπωρινό σου μακιγιάζ

15.09.2025
Η Jenna Ortega δίνει έναν νέο ορισμό του «naked dressing» στα Emmy Awards 2025
Fashion

Η Jenna Ortega δίνει έναν νέο ορισμό του «naked dressing» στα Emmy Awards 2025

15.09.2025
ZARA HAIR CARE: Η νέα σειρά επιστρέφει στη βάση της περιποίησης μαλλιών
Beauty

ZARA HAIR CARE: Η νέα σειρά επιστρέφει στη βάση της περιποίησης μαλλιών

15.09.2025
Emmy Awards 2025: Οι καλύτερες fashion εμφανίσεις από τη μεγάλη βραδιά
Fashion

Emmy Awards 2025: Οι καλύτερες fashion εμφανίσεις από τη μεγάλη βραδιά

15.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *