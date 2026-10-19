Academy Museum Gala 2026: Τα looks που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Με μια ματιά
- Το Academy Museum Gala 2026 συγκέντρωσε celebrities με εντυπωσιακά σύνολα υψηλής ραπτικής.
- Η βραδιά, γνωστή ως το «Met Gala της Δυτικής Ακτής», ενίσχυσε το Academy Museum of Motion Pictures.
- Τιμήθηκαν οι Charlize Theron (Icon Award), Colman Domingo (Vantage Award) και John Carpenter (Luminary Award).
- Εμφανίστηκαν δημιουργίες από οίκους όπως Chanel, Dior, Valentino, Prada, με κοσμήματα να συμπληρώνουν τις εμφανίσεις.
Το Hollywood φόρεσε τα πιο λαμπερά του σύνολα για το Academy Museum Gala 2026, μία από τις σημαντικότερες βραδιές της χρονιάς για τη μόδα και τον κινηματογράφο. Με δημιουργίες υψηλής ραπτικής, εντυπωσιακά κοσμήματα και εμφανίσεις από κορυφαίους οίκους μόδας, το κόκκινο χαλί συγκέντρωσε τα βλέμματα και ανέδειξε τις στιλιστικές επιλογές των celebrities.
Γνωστό και ως το «Met Gala της Δυτικής Ακτής», το ετήσιο event συγκεντρώνει προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου, της μουσικής και της μόδας, με στόχο την ενίσχυση του Academy Museum of Motion Pictures. Η φετινή διοργάνωση συνδύασε τη λάμψη των μεγάλων σταρ με τη δημιουργικότητα της σύγχρονης μόδας.
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Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν ήταν η Taylor Swift, η Charlize Theron, η Kendall Jenner και η Hailey Bieber. Η βραδιά είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Charlize Theron, η οποία τιμήθηκε με το Icon Award, ενώ ο Colman Domingo έλαβε το Vantage Award και ο John Carpenter το Luminary Award.
Από τις κλασικές σιλουέτες μέχρι τις πιο τολμηρές fashion προτάσεις, οι καλεσμένοι επέλεξαν δημιουργίες από οίκους όπως οι Chanel, Dior, Valentino και Prada. Τα κοσμήματα και οι λεπτομέρειες ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό fashion στιγμιότυπο. Αυτές είναι οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο Academy Museum Gala 2026.
Kendall Jenner
Valentino και κοσμήματα Cartier
Hailey Bieber
Chanel
Kim Kardashian
Vintage Balenciaga
Taylor Swift
Dior και κοσμήματα Chopard
Charlize Theron
Tom Ford by Haider Ackermann και κοσμήματα Boucheron
Colman Domingo
Valentino και κοσμήματα Boucheron
Gemma Chan
Prada και κοσμήματα Cartier
Grace Gummer
Dior
Elle Fanning
Valentino και κοσμήματα Cartier
A$AP Rocky
Chanel
Sabrina Carpenter
Giorgio Armani Privé και κοσμήματα Chopard
Cara Delevingne
Givenchy
Sophie Thatcher
Louis Vuitton
Sofía Vergara
Elie Saab
Chase Infiniti
Louis Vuitton
Demi Moore
Standing Ground
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