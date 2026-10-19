Fashion 19.10.2026

Academy Museum Gala 2026: Τα looks που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

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Από το Dior της Taylor Swift μέχρι το vintage Balenciaga της Kim Kardashian, το κόκκινο χαλί γέμισε εντυπωσιακές δημιουργίες και λαμπερά ονόματα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το Academy Museum Gala 2026 συγκέντρωσε celebrities με εντυπωσιακά σύνολα υψηλής ραπτικής.
  • Η βραδιά, γνωστή ως το «Met Gala της Δυτικής Ακτής», ενίσχυσε το Academy Museum of Motion Pictures.
  • Τιμήθηκαν οι Charlize Theron (Icon Award), Colman Domingo (Vantage Award) και John Carpenter (Luminary Award).
  • Εμφανίστηκαν δημιουργίες από οίκους όπως Chanel, Dior, Valentino, Prada, με κοσμήματα να συμπληρώνουν τις εμφανίσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Hollywood φόρεσε τα πιο λαμπερά του σύνολα για το Academy Museum Gala 2026, μία από τις σημαντικότερες βραδιές της χρονιάς για τη μόδα και τον κινηματογράφο. Με δημιουργίες υψηλής ραπτικής, εντυπωσιακά κοσμήματα και εμφανίσεις από κορυφαίους οίκους μόδας, το κόκκινο χαλί συγκέντρωσε τα βλέμματα και ανέδειξε τις στιλιστικές επιλογές των celebrities.

https://www.instagram.com/theacademy/
https://www.instagram.com/theacademy/

Γνωστό και ως το «Met Gala της Δυτικής Ακτής», το ετήσιο event συγκεντρώνει προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου, της μουσικής και της μόδας, με στόχο την ενίσχυση του Academy Museum of Motion Pictures. Η φετινή διοργάνωση συνδύασε τη λάμψη των μεγάλων σταρ με τη δημιουργικότητα της σύγχρονης μόδας.

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Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν ήταν η Taylor Swift, η Charlize Theron, η Kendall Jenner και η Hailey Bieber. Η βραδιά είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Charlize Theron, η οποία τιμήθηκε με το Icon Award, ενώ ο Colman Domingo έλαβε το Vantage Award και ο John Carpenter το Luminary Award.

Από τις κλασικές σιλουέτες μέχρι τις πιο τολμηρές fashion προτάσεις, οι καλεσμένοι επέλεξαν δημιουργίες από οίκους όπως οι Chanel, Dior, Valentino και Prada. Τα κοσμήματα και οι λεπτομέρειες ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό fashion στιγμιότυπο. Αυτές είναι οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο Academy Museum Gala 2026.

Kendall Jenner

Valentino και κοσμήματα Cartier

https://www.instagram.com/kendalljenner/
https://www.instagram.com/kendalljenner/

Hailey Bieber

Chanel

https://www.instagram.com/haileybieber/
https://www.instagram.com/haileybieber/

Kim Kardashian

Vintage Balenciaga

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Taylor Swift

Dior και κοσμήματα Chopard

taylor_swift_academy_museum
https://www.instagram.com/academymuseum/

Charlize Theron

Tom Ford by Haider Ackermann και κοσμήματα Boucheron

https://www.instagram.com/academymuseum/
https://www.instagram.com/academymuseum/

Colman Domingo

Valentino και κοσμήματα Boucheron

https://www.instagram.com/academymuseum/
https://www.instagram.com/academymuseum/

Gemma Chan

Prada και κοσμήματα Cartier

https://www.instagram.com/gemmachan/
https://www.instagram.com/gemmachan/

Grace Gummer

Dior

https://www.instagram.com/gracejanegummer/
https://www.instagram.com/gracejanegummer/

Elle Fanning

Valentino και κοσμήματα Cartier

https://www.instagram.com/ellefanning/
https://www.instagram.com/ellefanning/

A$AP Rocky

Chanel

https://www.instagram.com/chanelofficial/
https://www.instagram.com/chanelofficial/

Sabrina Carpenter

Giorgio Armani Privé και κοσμήματα Chopard

https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/
https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/

Cara Delevingne

Givenchy

https://www.instagram.com/caradelevingne/
https://www.instagram.com/caradelevingne/

Sophie Thatcher

Louis Vuitton

https://www.instagram.com/soapy.t/
https://www.instagram.com/soapy.t/

Sofía Vergara

Elie Saab

https://www.instagram.com/sofiavergara/
https://www.instagram.com/sofiavergara/

Chase Infiniti

Louis Vuitton

https://www.instagram.com/theacademy/
https://www.instagram.com/theacademy/

Demi Moore

Standing Ground

demi_moore_academy
https://www.instagram.com/demimoore/

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Academy Museum Gala Fashion
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