Beauty 10.04.2026

Αν ψάχνεις μακιγιάζ για την Ανάσταση, δες πρώτα αυτές τις ιδέες

pasxa_makigiaz
Φρέσκες και κομψές ιδέες μακιγιάζ για το βράδυ της Ανάστασης, με φωτεινές αποχρώσεις και διακριτική λάμψη που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Το βράδυ της Ανάστασης είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και η εμφάνισή σου μπορεί να είναι κομψή και φωτεινή χωρίς υπερβολές. Ένα φυσικό και προσεγμένο μακιγιάζ είναι συνήθως η καλύτερη επιλογή για τη συγκεκριμένη περίσταση. Ένα λαμπερό δέρμα με ελαφρύ foundation και λίγο highlighter στα ζυγωματικά μπορεί να δώσει φρεσκάδα στο πρόσωπο, ενώ ένα κλασικό κόκκινο κραγιόν αποτελεί πάντα μια κομψή πινελιά που ταιριάζει ιδανικά στη γιορτινή ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Οι ζεστές ανοιξιάτικες αποχρώσεις είναι επίσης ιδανικές για το πασχαλινό μακιγιάζ. Σκιές σε τόνους ροδακινί, σαμπανιζέ ή απαλού ροζ φωτίζουν το βλέμμα και δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό αλλά ταυτόχρονα περιποιημένο. Αν θέλεις λίγη περισσότερη λάμψη, μια διακριτική shimmer σκιά στο κινητό βλέφαρο μπορεί να κάνει το μακιγιάζ πιο γιορτινό χωρίς να γίνει έντονο.

makigiaz_matia
Less is more: Το «plain Jane» makeup είναι το trend που θα κυριαρχήσει

Για τα χείλη, μπορείς να κινηθείς σε δύο κατευθύνσεις: είτε σε ένα έντονο αλλά κλασικό κόκκινο, είτε σε πιο απαλά ροζ και nude χρώματα που ταιριάζουν με το φυσικό ύφος της ημέρας. Σε κάθε περίπτωση, το μυστικό είναι η ισορροπία, ώστε το αποτέλεσμα να παραμένει κομψό και αρμονικό με το συνολικό σου look.

Τέλος, μικρές λεπτομέρειες όπως ένα λεπτό eyeliner ή αρκετή μάσκαρα μπορούν να ολοκληρώσουν το μακιγιάζ και να τονίσουν το βλέμμα. Η Ανάσταση δεν απαιτεί υπερβολικά έντονα looks, αλλά ένα προσεγμένο μακιγιάζ σε γήινους και φωτεινούς τόνους που αναδεικνύει τη φυσική σου ομορφιά και ταιριάζει απόλυτα στη γιορτινή αλλά διακριτική ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Make up Inspo:

1. Shimmer σκιά και nude χείλη

2. Κόκκινα χείλη και eyeliner

makigiaz_pasxa
3. Έντονα μάτι και διακριτικά χείλη

4. Flushed Blush

flushed_blush
5. Λιλά σκιά

Τα 7 tips που θα σε απαλλάξουν από την ψαλίδα για πάντα

Dalmatian nails: To trend που θα σε κάνει να ξεχάσει τα polka dots σχέδια

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
5 δραστηριότητες που θα σε βοηθήσουν να μείνεις σε φόρμα το Πάσχα

5 δραστηριότητες που θα σε βοηθήσουν να μείνεις σε φόρμα το Πάσχα

Μικρές αλλαγές που κάνουν το δωμάτιό σου να φαίνεται πάντα τακτοποιημένο και καθαρό

Μικρές αλλαγές που κάνουν το δωμάτιό σου να φαίνεται πάντα τακτοποιημένο και καθαρό

Μικρές αλλαγές που κάνουν το δωμάτιό σου να φαίνεται πάντα τακτοποιημένο και καθαρό
Life

Μικρές αλλαγές που κάνουν το δωμάτιό σου να φαίνεται πάντα τακτοποιημένο και καθαρό

10.04.2026
5 δραστηριότητες που θα σε βοηθήσουν να μείνεις σε φόρμα το Πάσχα
Fitness

5 δραστηριότητες που θα σε βοηθήσουν να μείνεις σε φόρμα το Πάσχα

10.04.2026
Dolce & Gabbana: Αποχώρησε ο Stefano Gabbana από την προεδρία
Fashion

Dolce & Gabbana: Αποχώρησε ο Stefano Gabbana από την προεδρία

10.04.2026
Δεν ξέρεις τι να φορέσεις την Ανάσταση; Αυτές οι ιδέες θα σε σώσουν
Fashion

Δεν ξέρεις τι να φορέσεις την Ανάσταση; Αυτές οι ιδέες θα σε σώσουν

10.04.2026
Δώσε φως στην περιφορά του Επιταφίου με δημιουργικά DIY φαναράκια
Life

Δώσε φως στην περιφορά του Επιταφίου με δημιουργικά DIY φαναράκια

10.04.2026
Αυτά είναι τα 4 ζώδια που θα στείλουν «Χριστός Ανέστη» στον πρώην
Life

Αυτά είναι τα 4 ζώδια που θα στείλουν «Χριστός Ανέστη» στον πρώην

10.04.2026
Μεγάλη Παρασκευή στην Ελλάδα: Τα έθιμα που συγκινούν και κρατούν ζωντανή την παράδοση
Life

Μεγάλη Παρασκευή στην Ελλάδα: Τα έθιμα που συγκινούν και κρατούν ζωντανή την παράδοση

10.04.2026
Η vegan σούπα που θα κάνει τη νηστεία της Μεγάλης Παρασκευής απόλαυση
Food

Η vegan σούπα που θα κάνει τη νηστεία της Μεγάλης Παρασκευής απόλαυση

10.04.2026
Vegan διατροφή που δίνει ενέργεια και ζωτικότητα σε κάθε ημέρα
Life

Vegan διατροφή που δίνει ενέργεια και ζωτικότητα σε κάθε ημέρα

09.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Διαβάστε στο «Π» που κυκλοφορεί εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο: Κλείνει ο κύκλος του Κυρ. Μητσοτάκη – Σε τροχιά πολιτικής παρακμής η κυβέρνηση

Διαβάστε στο «Π» που κυκλοφορεί εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο: Κλείνει ο κύκλος του Κυρ. Μητσοτάκη – Σε τροχιά πολιτικής παρακμής η κυβέρνηση

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Μαγειρίτσα: Η «ιεροτελεστία» του Μεγάλου Σαββάτου – Μυστικά για την πιο νόστιμη σούπα της Λαμπρής

Μαγειρίτσα: Η «ιεροτελεστία» του Μεγάλου Σαββάτου – Μυστικά για την πιο νόστιμη σούπα της Λαμπρής