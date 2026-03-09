Έχεις περίοδο; Κάνε αυτές τις 5 ασκήσεις και πες αντίο στους φρικτούς πόνους

Με λίγη προσοχή και σωστές επιλογές, η γυμναστική μπορεί να γίνει σύμμαχος για ένα σώμα πιο χαλαρό, ευκίνητο και γεμάτο ενέργεια

Ο μηνιαίος κύκλος μπορεί να φέρει μαζί του δυσφορία, κράμπες, πρήξιμο, κόπωση και κακή διάθεση. Για πολλές γυναίκες, η ιδέα της γυμναστικής κατά τις μέρες της περιόδου μοιάζει ακατόρθωτη, σχεδόν ανώφελη ή ακόμα και επικίνδυνη. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική: η σωστή μορφή άσκησης μπορεί να μειώσει τις κράμπες, να βελτιώσει τη διάθεση, να μειώσει το στρες και να ενισχύσει την ενέργεια σου, χωρίς να επιβαρύνει το σώμα.

Η γυμναστική κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν σημαίνει ότι πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου με έντονα προγράμματα ή βαριές προπονήσεις. Αντίθετα, πρόκειται να επιλέξεις δραστηριότητες που σέβονται το σώμα σου, ενεργοποιούν την κυκλοφορία του αίματος, μειώνουν το φούσκωμα και χαρίζουν αίσθηση ευεξίας. Ακολουθώντας τις σωστές μεθόδους, οι μέρες της περιόδου μπορούν να γίνουν πιο ανεκτές, ακόμη και να σε βοηθήσουν να νιώσεις πιο δυνατή και χαλαρή ταυτόχρονα.

1. Περπάτημα ή ελαφρύ τρέξιμο

Το περπάτημα είναι ίσως η πιο εύκολη και ασφαλής μορφή άσκησης κατά τη διάρκεια της περιόδου. Βοηθά στην κυκλοφορία του αίματος, μειώνει τις κράμπες και ενισχύει τη διάθεση μέσω της παραγωγής ενδορφινών. Αν νιώθεις αρκετά δυνατή, ένα ελαφρύ τρέξιμο για 15–20 λεπτά μπορεί να κάνει θαύματα στην ενέργειά σου και στη διάθεση σου. Προσοχή όμως: μην πιέζεις τον εαυτό σου να τρέξει μακριά ή να τρέξει γρήγορα αν δεν νιώθεις άνετα.

2. Yoga και διατάσεις

Η yoga είναι από τις καλύτερες επιλογές για τις μέρες της περιόδου. Οι ήπιες διατάσεις και οι ασκήσεις αναπνοής χαλαρώνουν τους μυς, μειώνουν τις κράμπες στην κοιλιά και τη μέση και βελτιώνουν την ψυχολογία. Ειδικά οι στάσεις που επικεντρώνονται στην κοιλιά, στη μέση και στους γοφούς, βοηθούν στην ανακούφιση από το πρήξιμο και το στρες. Επιπλέον, η yoga βοηθά να επικεντρωθείς στην αναπνοή σου, κάτι που μπορεί να μειώσει τον πόνο και την ένταση.

3. Ποδήλατο ή στατικό ποδήλατο

Το ποδήλατο είναι μια ήπια αεροβική άσκηση που ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος, χωρίς να επιβαρύνει ιδιαίτερα τις αρθρώσεις. Το στατικό ποδήλατο στο σπίτι είναι ιδανικό για μέρες που δεν θέλεις να βγεις έξω, ενώ η κίνηση των ποδιών βοηθά στη μείωση της κατακράτησης υγρών και στην ανακούφιση από τις κράμπες.

4. Ελαφριά ενδυνάμωση

Οι μέρες της περιόδου δεν είναι ιδανικές για βαριά προπόνηση με βάρη, αλλά η ελαφριά ενδυνάμωση με λάστιχα ή μικρά βάρη μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμη. Εστιάζοντας σε ήπιες ασκήσεις για κορμό, πόδια και γλουτούς, μπορείς να διατηρήσεις τη μυϊκή σου δύναμη χωρίς να επιβαρύνεις το σώμα σου. Προσοχή στις ασκήσεις κοιλιακών, που μπορεί να προκαλέσουν επιπλέον κράμπες· αντικατέστησέ τις με πιο ήπιες ασκήσεις για την πλάτη και τους γλουτούς.

5. Κολύμβηση ή υδρογυμναστική

Το νερό έχει φυσική αντίσταση και υποστηρίζει το σώμα, καθιστώντας την κολύμβηση ή την υδρογυμναστική ιδανική για τις μέρες της περιόδου. Το νερό μειώνει την καταπόνηση στις αρθρώσεις και διευκολύνει τις κινήσεις, ενώ η χαλαρωτική επίδραση βοηθά στην ανακούφιση από τις κράμπες και στην ηρεμία του μυαλού.

