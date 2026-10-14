Η Kris Jenner γίνεται το πρόσωπο της εορταστικής καμπάνιας του οίκου Ferragamo

Με μια ματιά Η Kris Jenner πρωταγωνιστεί στην εορταστική καμπάνια της Ferragamo, αναλαμβάνοντας και ρόλο σκηνοθέτιδας.

Η καμπάνια «The Joy of Loving» εστιάζει στην αγάπη, την οικογένεια και τις διαχρονικές σχέσεις.

Η Ferragamo αναβιώνει την κινηματογραφική της κληρονομιά, συνδέοντας τη μόδα με την αφήγηση.

Η καμπάνια παρουσιάζει πραγματικές σχέσεις, αναδεικνύοντας την αυθεντικότητα και την ανθρώπινη σύνδεση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ferragamo υποδέχεται την εορταστική περίοδο του 2026 με μια καμπάνια αφιερωμένη στην αγάπη, την οικογένεια και τις σχέσεις που αποκτούν αξία με το πέρασμα του χρόνου. Με τίτλο «The Joy of Loving», η νέα καμπάνια του ιταλικού οίκου πολυτελείας έχει στο επίκεντρο την Kris Jenner, η οποία αναλαμβάνει έναν ξεχωριστό ρόλο, αυτόν της σκηνοθέτιδας, σε μια ιστορία που συνδέει τη μόδα με την κινηματογραφική αφήγηση και τις προσωπικές στιγμές.

Η καμπάνια αναμένεται να παρουσιαστεί την Πέμπτη και αντλεί έμπνευση από την ιδέα ότι η αγάπη δεν αποτελεί απλώς ένα συναίσθημα, αλλά μια αξία που διαμορφώνει τις σχέσεις, περνά από γενιά σε γενιά και αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μέσα από τις κοινές εμπειρίες. Για τη Ferragamo, η εορταστική περίοδος γίνεται έτσι η αφορμή για μια διαφορετική προσέγγιση στην πολυτέλεια, όπου το συναίσθημα και η ανθρώπινη σύνδεση βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με την αισθητική και τη δημιουργικότητα.

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Η Kris Jenner σε ρόλο σκηνοθέτιδας

Η Kris Jenner, γνωστή για τον καθοριστικό ρόλο που έχει διαδραματίσει στη δημιουργία και την εξέλιξη της οικογενειακής δυναστείας των Kardashian-Jenner, ενσαρκώνει στην καμπάνια μια εμβληματική μητριαρχική φιγούρα, της οποίας η ζωή συνδέεται στενά με την αγάπη για την οικογένειά της. Μέσα από μια σειρά σύντομων συνεντεύξεων με ντοκιμαντερίστικη προσέγγιση, μοιράζεται σκέψεις για τη σημασία των ανθρώπινων δεσμών και τον τρόπο με τον οποίο έχουν επηρεάσει την προσωπική της διαδρομή.

Στη συνέχεια, παρουσιάζει τις υπόλοιπες προσωπικότητες της καμπάνιας μέσα από μια σειρά υποθετικών κινηματογραφικών auditions, δίνοντας σε κάθε συμμετέχοντα την ευκαιρία να μιλήσει για τη δική του αντίληψη γύρω από την αγάπη και την οικογένεια. Η επιλογή της Jenner δεν είναι τυχαία, καθώς η δημόσια εικόνα της συνδέεται εδώ και χρόνια με την οικογενειακή συνοχή, αλλά και με τη δημιουργία μιας πολυγενεακής επιχειρηματικής και πολιτιστικής παρουσίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ίδια, «η χαρά της αγάπης αξίζει να διατηρείται», συνοψίζοντας το βασικό μήνυμα της καμπάνιας.

Μια κινηματογραφική παράδοση που ξεκινά από τον Salvatore Ferragamo

Η σύνδεση της Ferragamo με τον κινηματογράφο αποτελεί μέρος της ιστορίας του οίκου και της δημιουργικής του ταυτότητας. Ο ιδρυτής του, Salvatore Ferragamo, απέκτησε το προσωνύμιο «Shoemaker to the Stars», χάρη στις δημιουργίες του για αστέρες του Χόλιγουντ και στην επιτυχία των υποδημάτων του στον κινηματογραφικό κόσμο. Ανάμεσα στις προσωπικότητες που συνδέθηκαν με τις δημιουργίες του συγκαταλέγονται η Audrey Hepburn και η Joan Crawford, οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σχέσης του οίκου με την κομψότητα της μεγάλης οθόνης.

Η νέα καμπάνια επαναφέρει αυτή την κληρονομιά στο προσκήνιο, προσεγγίζοντας τη μόδα μέσα από τη δύναμη της εικόνας και της αφήγησης. Παράλληλα, τιμά και τη μνήμη της Wanda Ferragamo, η οποία μετά τον θάνατο του συζύγου της το 1960 ανέλαβε να στηρίξει την οικογένεια και να συμβάλει καθοριστικά στη διεθνή ανάπτυξη της επιχείρησης, μεγαλώνοντας τα έξι παιδιά τους. Η παρουσία της στην ιστορία του οίκου αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η οικογενειακή παράδοση μπορεί να συνυπάρχει με τη δημιουργική εξέλιξη και την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Οι οικογενειακοί δεσμοί στο επίκεντρο της καμπάνιας

Για τη νέα καμπάνια, η Ferragamo επέλεξε να παρουσιάσει πραγματικές σχέσεις και όχι απλώς ένα σύνολο διάσημων προσώπων. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται το μοντέλο και ακτιβίστρια Paloma Elsesser μαζί με τον αδελφό της, μοντέλο και μουσικό Sage, καθώς και οι Womack Sisters, το μουσικό τρίο που προέρχεται από μια οικογένεια με βαθιές ρίζες στη soul μουσική. Στο project συμμετέχει επίσης το συγκρότημα Bar Italia, μαζί με τη σύντροφο του ντράμερ Jezmi Fehmi, το μοντέλο και στιλίστρια Ch’lita. Το καλλιτεχνικό σκέλος συμπληρώνουν η ηθοποιός και σκηνοθέτιδα Joan Chen με την κόρη της Audrey Hui, η acting coach Nancy Banks με τον γιο της και ηθοποιό Benny Buckley, καθώς και η πολυδιάστατη δημιουργός Sofia Testino με τον σκύλο της, Syko.

Μέσα από αυτές τις διαφορετικές σχέσεις, η καμπάνια αναδεικνύει την αγάπη σε όλες τις μορφές της, από τους οικογενειακούς δεσμούς και τις κοινές δημιουργικές διαδρομές μέχρι τη συντροφικότητα ανάμεσα στους ανθρώπους και τα ζώα τους. Η επιλογή των συμμετεχόντων αντανακλά την επιθυμία του δημιουργικού διευθυντή Maximilian Davis να αποτυπώσει αυθεντικές στιγμές, στις οποίες το συναίσθημα προκύπτει φυσικά και όχι μέσα από μια αυστηρά σκηνοθετημένη εικόνα.

Η φιλοσοφία του Maximilian Davis και η διαχρονικότητα της Ferragamo

Ο δημιουργικός διευθυντής της Ferragamo, Maximilian Davis, συνδέει τη νέα καμπάνια με μια ευρύτερη αντίληψη για τη μόδα, σύμφωνα με την οποία τα ρούχα και τα αξεσουάρ αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν μπορούν να συνοδεύουν διαφορετικές γενιές. Όπως έχει επισημάνει, η οικογένεια αποτελεί σημαντική πηγή έμπνευσης για τον ίδιο, καθώς όταν σχεδιάζει σκέφτεται πώς μια συλλογή μπορεί να φορεθεί από ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, αλλά και πώς αγαπημένα αντικείμενα μπορούν να διατηρηθούν και να περάσουν στους επόμενους.

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία συνδέεται άμεσα με τη διαχρονικότητα που χαρακτηρίζει τον ιταλικό οίκο και με τη σημασία της δεξιοτεχνίας στη δημιουργία αντικειμένων που αντέχουν στον χρόνο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ferragamo, Leonardo Ferragamo, υπογραμμίζει ότι οι θεμελιώδεις αξίες του οίκου περιλαμβάνουν την ομορφιά που γεννιέται μέσα από την τεχνική αρτιότητα, την ανθρωπιά και τη χαρά. Η καμπάνια επιχειρεί να μεταφέρει αυτές τις αξίες στη σύγχρονη εποχή, υπενθυμίζοντας ότι η πολυτέλεια δεν περιορίζεται στην αισθητική ενός αντικειμένου, αλλά συνδέεται και με την ιστορία που αυτό κουβαλά.

Οι εμβληματικές δημιουργίες που συμπληρώνουν την ιστορία

Η αισθητική της καμπάνιας διατηρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο της μόδας, χωρίς να επισκιάζει το ανθρώπινο στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της αφήγησης. Καθώς οι συμμετέχοντες αγκαλιάζονται, συζητούν και μοιράζονται στιγμές οικειότητας, εμφανίζονται χαρακτηριστικές δημιουργίες του οίκου, ανάμεσά τους οι τσάντες Hug και Cara, αλλά και οι κλασικές μπαλαρίνες Vara. Τα αξεσουάρ εντάσσονται οργανικά στις εικόνες, λειτουργώντας ως στοιχεία μιας συνολικής αισθητικής που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την κληρονομιά της Ferragamo.

Η καμπάνια σκηνοθετείται από την Clara Cullen και φωτογραφίζεται από τον Ilya Lipkin, ενώ η αφήγηση κορυφώνεται με τη συγκέντρωση όλων των συμμετεχόντων στην πρεμιέρα της φανταστικής ταινίας τους, σε μια κοινή στιγμή χαράς και γιορτής. Με το «The Joy of Loving», η Ferragamo παρουσιάζει μια εορταστική ιστορία που υπερβαίνει τα όρια μιας παραδοσιακής διαφημιστικής καμπάνιας, προβάλλοντας την οικογένεια, τη σύνδεση και τη διαχρονικότητα ως βασικά στοιχεία της ταυτότητάς της.

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