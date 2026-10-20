«MAD Έχεις Άστρο»: Επιστροφές πρώην και ανατροπές για τα 12 ζώδια

Με μια ματιά Επιστροφές από το ερωτικό παρελθόν και επαναξιολόγηση σχέσεων.

Οικονομικές εκκρεμότητες και διαφωνίες απαιτούν ψυχραιμία και αποφάσεις.

Επαγγελματικές προτάσεις από το παρελθόν επανέρχονται, με πιθανότητα καλύτερων όρων.

Η εβδομάδα φέρνει εξελίξεις που δοκιμάζουν σχέσεις και απαιτούν ξεκάθαρες αποφάσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα εβδομάδα φέρνει επιστροφές από το ερωτικό παρελθόν, οικονομικές εκκρεμότητες και επαγγελματικές προτάσεις που επανέρχονται στο προσκήνιο. Στο νέο επεισόδιο του «MAD Έχεις Άστρο», ο Astrojason παρουσιάζει τις αστρολογικές προβλέψεις για τα 12 ζώδια και αποκαλύπτει τι μπορεί να αλλάξει τις επόμενες ημέρες. Από παλιά φλερτ που ζητούν μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι διαφωνίες για χρήματα και νέες συζητήσεις στα επαγγελματικά, το πλανητικό σκηνικό φέρνει εξελίξεις που απαιτούν ψυχραιμία και ξεκάθαρες αποφάσεις.

Αυτή την εβδομάδα, οι σχέσεις δοκιμάζονται, καθώς πρόσωπα από το παρελθόν επιστρέφουν και παλιές διαφωνίες ζητούν λύσεις. Παράλληλα, στα επαγγελματικά ανοίγουν ξανά συζητήσεις για συνεργασίες και προτάσεις που δεν είχαν προχωρήσει, ενώ οι οικονομικές υποχρεώσεις απαιτούν καλύτερη διαχείριση. Για ορισμένα ζώδια, η περίοδος αυτή μπορεί να φέρει νέες ευκαιρίες, ενώ για άλλα αποτελεί αφορμή να επαναπροσδιορίσουν τα όριά τους.

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Ποια ζώδια θα βρεθούν ξανά κοντά σε έναν παλιό έρωτα, ποια θα χρειαστεί να διεκδικήσουν καλύτερους επαγγελματικούς όρους και ποια θα αντιμετωπίσουν εντάσεις για οικονομικά ζητήματα; Ο Astrojason έχει τις απαντήσεις στο «MAD Έχεις Άστρο». Δες παρακάτω αναλυτικά τις προβλέψεις για το ζώδιό σου!

Κριός

Μια οικονομική εκκρεμότητα με έναν φίλο επιστρέφει και προκαλεί ένταση, καθώς κανείς από τους δύο δεν φαίνεται πρόθυμος να υποχωρήσει. Την ίδια στιγμή, ο σύντροφός σου επαναφέρει ένα ζήτημα που έχει πληγώσει τη σχέση σας και ζητά να αλλάξεις στάση. Προσπάθησε να διαχειριστείς τις συζητήσεις με ψυχραιμία, πριν οι διαφωνίες πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ταύρος

Ένα πρόσωπο από το ερωτικό σου παρελθόν επιστρέφει, αλλά οι απαιτήσεις του για τον χρόνο σου ενδέχεται να δυσκολέψουν μια πιθανή επανασύνδεση. Στα επαγγελματικά, μια παλιά συζήτηση με συνάδελφο ανοίγει ξανά, δίνοντάς σας την ευκαιρία να επανεξετάσετε τον τρόπο με τον οποίο μοιράζεστε τις υποχρεώσεις σας. Ίσως είναι η στιγμή να μπουν πιο ξεκάθαροι κανόνες.

Δίδυμοι

Μια δουλειά που έχεις ήδη παραδώσει χρειάζεται αλλαγές, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η πληρωμή σου. Παράλληλα, ένα παλιό φλερτ επικοινωνεί ξανά και προτείνει να πραγματοποιήσετε επιτέλους εκείνη τη συνάντηση που δεν έγινε ποτέ. Αυτή τη φορά, μένει να φανεί αν οι υποσχέσεις θα μετατραπούν σε πράξεις.

Καρκίνος

Ένας παλιός έρωτας επιστρέφει στη ζωή σου, όμως η ζήλια του μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην επικοινωνία σας. Παράλληλα, το ενδεχόμενο της συγκατοίκησης έρχεται ξανά στο τραπέζι και συνειδητοποιείς ότι χρειάζεται να συμφωνήσετε σε διαφορετικούς όρους για να προχωρήσετε. Πριν πάρεις σημαντικές αποφάσεις, ξεκαθάρισε τι πραγματικά θέλεις από αυτή τη σχέση.

Λέων

Μια διαφωνία με τον σύντροφό σου για ένα ζήτημα που αφορά το σπίτι επανέρχεται, βάζοντας προσωρινά φρένο σε μια αλλαγή που ήθελες να πραγματοποιήσεις. Την ίδια στιγμή, μια επισκευή καθυστερεί, καθώς χρειάζεται να προσδιορίσεις εκ νέου τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Η καλύτερη οργάνωση μπορεί να σε βοηθήσει να αποφύγεις επιπλέον αναστάτωση.

Παρθένος

Ένα παλιό φλερτ επιστρέφει και η επικοινωνία σας οδηγεί σε πρόταση για συνάντηση. Ίσως ήρθε η ώρα να αφήσετε πίσω τα μηνύματα και να διαπιστώσετε αν υπάρχει πραγματική χημεία από κοντά. Στα επαγγελματικά, μια πρόταση που είχες συζητήσει στο παρελθόν επανέρχεται, αλλά αυτή τη φορά είσαι αποφασισμένος να διεκδικήσεις καλύτερους οικονομικούς όρους.

Ζυγός

Μια πληρωμή που περιμένεις καθυστερεί και χρειάζεται να οπλιστείς με υπομονή μέχρι να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα. Στην προσωπική σου ζωή, τα οικονομικά γίνονται αφορμή για διαφωνίες με τον σύντροφό σου, καθώς επανεξετάζετε τον τρόπο με τον οποίο μοιράζεστε τα έξοδα. Η ειλικρινής συζήτηση μπορεί να βοηθήσει να βρεθεί μια λύση που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.

Σκορπιός

Ένα μέλος της οικογένειάς σου προσπαθεί να σε μεταπείσει σχετικά με μια προσωπική σου απόφαση, προκαλώντας εντάσεις. Παράλληλα, η έλξη με έναν παλιό έρωτα αναζωπυρώνεται και η ερωτική σου ζωή αποκτά ξανά ενδιαφέρον. Προσπάθησε να προστατεύσεις τις επιλογές σου και να μην αφήσεις τις εξωτερικές πιέσεις να επηρεάσουν όσα πραγματικά επιθυμείς.

Τοξότης

Ένα πρόσωπο με το οποίο υπάρχει μια κρυφή ερωτική ιστορία επικοινωνεί ξανά, φέρνοντας τη μεταξύ σας κατάσταση στο προσκήνιο. Παράλληλα, ένας φίλος σε φέρνει σε επαφή με κάποιον που ενδιαφέρεται για τις επαγγελματικές υπηρεσίες σου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιθανή συνεργασία. Μια συνάντηση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τα επόμενα επαγγελματικά σου βήματα.

Αιγόκερως

Ένας φίλος σου ζητά ξανά οικονομική βοήθεια, όμως η άρνησή σου προκαλεί ένταση μεταξύ σας. Είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι μπορείς να θέτεις όρια, ακόμη και στις πιο στενές σου σχέσεις. Στα επαγγελματικά, μια παλιά πρόταση επιστρέφει και σου δίνει την ευκαιρία να συζητήσεις ξανά την αμοιβή σου πριν αποφασίσεις αν θα προχωρήσεις.

Υδροχόος

Μια επαγγελματική πρόταση από το παρελθόν επανέρχεται, αλλά οι όροι της περιορίζουν την αυτονομία σου και σε οδηγούν στο να ζητήσεις αλλαγές. Παράλληλα, ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει και βρίσκεται μακριά σου επικοινωνεί ξανά, προτείνοντάς σου να ταξιδέψεις για να συναντηθείτε. Το φλερτ αποκτά νέα δυναμική και ίσως χρειαστεί να αρχίσεις να σκέφτεσαι τα επόμενα ταξιδιωτικά σου σχέδια.

Ιχθύες

Ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει και βρίσκεται σε απόσταση επιστρέφει, επιμένοντας ωστόσο να κρατήσετε τη σχέση σας κρυφή. Η πρόταση αυτή μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις για το τι πραγματικά θέλεις από τη μεταξύ σας σύνδεση. Παράλληλα, μια συμφωνία για τα κοινά οικονομικά επανέρχεται στο προσκήνιο και σε οδηγεί να επανεξετάσεις το ποσό που είχες αρχικά συμφωνήσει να διαθέσεις.

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