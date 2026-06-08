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Fashion 08.06.2026

Τα 5 καλοκαιρινά trends που ταιριάζουν απόλυτα με τα sneakers σου

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Από το slip dress μέχρι τις βερμούδες, μάθε πώς να ενσωματώνεις τα sneakers στις καλοκαιρινές σου εμφανίσεις με τον πιο κομψό τρόπο
Μαρία Χατζηγιάννη

Ξέχνα την εποχή που τα αθλητικά παπούτσια περιορίζονταν στις προπονήσεις. Σήμερα, αποτελούν το απόλυτο fashion statement και, με τους σωστούς συνδυασμούς, μπορούν να μεταμορφώσουν κάθε σου καλοκαιρινή εμφάνιση. Τα sneakers έχουν πλέον κερδίσει τη θέση τους στις πασαρέλες κορυφαίων οίκων μόδας, όπως οι Miu Miu, Balenciaga και Loewe. Ωστόσο, η πρόκληση έγκειται στο πώς να τα εντάξεις στα καλοκαιρινά σου σύνολα χωρίς το αποτέλεσμα να δείχνει ξεπερασμένο. Το μυστικό κρύβεται στις αναπάντεχες αντιθέσεις, υιοθετώντας την «θεωρία του λάθους παπουτσιού», η οποία επιβάλλει την επιλογή ενός αθλητικού παπουτσιού σε σύνολα που παραδοσιακά θα ζητούσαν πιο επίσημα υποδήματα.

ballerina_sneakers
https://www.instagram.com/tashimrod/?hl=el

Αντί για τα προβλέψιμα yoga pants ή τα τζιν, η μόδα του 2026 μας προσκαλεί να πειραματιστούμε με πιο εκλεπτυσμένες και θηλυκές σιλουέτες. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε σύνολα που δείχνουν αβίαστα επιμελημένα, αποδεικνύοντας ότι τα sneakers μπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα μιας καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο sporty και το κομψό.

Millennial mint: Η τάση που πρέπει να δοκιμάσεις αν θέλεις να ξεχωρίσεις φέτος!

1. Slip dresses

Είτε επιλέξεις chunky sneakers είτε πιο slim, διαχρονικά σχέδια, το slip dress αποτελεί τον ιδανικό σύντροφο. Η αντίθεση ανάμεσα στην αέρινη, σατέν υφή του φορέματος και τη στιβαρότητα του παπουτσιού δημιουργεί ένα αποτέλεσμα με κίνηση και ευκολία που ταιριάζει σε κάθε ώρα της ημέρας.

slip_dress
https://www.instagram.com/luciacuesta_/

2. Bermuda shorts

Η βερμούδα είναι η επιτομή του καλοκαιρινού στυλ. Επιλέγοντας μια εκδοχή που φτάνει λίγο πάνω από το γόνατο, δημιουργείς ένα look που παραπέμπει στην κλασική αισθητική, παραμένοντας ταυτόχρονα πρακτικό και μοντέρνο για τις βόλτες στην πόλη.

3. Boat bags

Οι καμβά tote τσάντες δεν είναι μόνο πρακτικές, αλλά προσδίδουν μια coastal και διαχρονική αίσθηση στο ντύσιμο. Συνδυασμένες με αθλητικά παπούτσια, αναβαθμίζουν αμέσως οποιοδήποτε casual σύνολο, προσφέροντας έναν αέρα που θυμίζει Ivy League αισθητική.

tsanta
https://www.instagram.com/lucywilliams02/

4. Mini skirts

Ενώ τα πέδιλα ή οι μπαλαρίνες είναι οι παραδοσιακές επιλογές για μια μίνι φούστα, τα sneakers προσθέτουν έναν «ατημέλητο» χαρακτήρα που κάνει το σύνολο να δείχνει πιο φρέσκο και carefree. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να ισορροπήσεις μια θηλυκή σιλουέτα με μια δόση street style.

mini_fousta
https://www.instagram.com/lillysisto/

5. Lightweight pullovers

Για τις δροσερές βραδιές ή τις καλοκαιρινές εξορμήσεις, ένα ελαφρύ πλεκτό ή ένα crop sweatshirt είναι απαραίτητο. Η προσθήκη του πάνω από ένα φόρεμα ή σορτς, σε συνδυασμό με sneakers, δημιουργεί μια αρμονική αναλογία που αποπνέει μινιμαλισμό και σύγχρονη αισθητική.

poulover
https://www.instagram.com/fakerstrom/

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Fashion fashion trends Καλοκαίρι 2026
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