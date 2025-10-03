Αποχαιρέτησε το total white: Αυτή η τάση στη διακόσμηση είναι παντού στο Pinterest

Γήινα χρώματα, φυσικά υλικά και cozy υφές δίνουν νέα πνοή στον χώρο σου και διώχνουν την ψυχρότητα του λευκού

Τα τελευταία χρόνια, το total white, δηλαδή οι λευκοί, μίνιμαλ χώροι με καθαρές γραμμές, κυριάρχησε στη διακόσμηση. Φαίνεται όμως πως αυτή η τάση αρχίζει σιγά-σιγά να υποχωρεί, δίνοντας τη θέση της σε κάτι πιο ζεστό, φυσικό και ανθρώπινο.

Η νέα deco τάση που κατακτά το Pinterest και όχι μόνο, φέρνει πίσω τους γήινους τόνους, το ζεστό ξύλο, τις απαλές υφές και τις φυσικές αποχρώσεις. Αντικείμενα και υλικά που αποπνέουν θαλπωρή, ηρεμία και μια αίσθηση «σπιτιού», γίνονται πρωταγωνιστές στη σύγχρονη εσωτερική διακόσμηση.

Ο κόσμος φαίνεται να κουράστηκε από το ψυχρό λευκό και τη μανία του τέλειου minimal. Πλέον αναζητά κάτι πιο ζωντανό, ζεστό και φιλόξενο. Το ξύλο σε αποχρώσεις όπως honey oak, καρυδιά ή δρυς, τα λινά και τα βαμβακερά υφάσματα, τα κεραμικά σε γήινες αποχρώσεις και τα μαλακά χαλιά, δίνουν τον τόνο.

Το Pinterest, το Instagram και τα design blogs είναι γεμάτα με εικόνες από χώρους που έχουν στηθεί γύρω από τη λογική των warm neutrals, δηλαδή ουδέτερες αποχρώσεις με ζεστές βάσεις, όπως:

Μπεζ με υποτόνους καραμέλας

Απαλό καφέ / ταμπά

Κρεμ και ανοιχτό τερακότα

Γκρι-ροζ (greige)

Off-white με φυσικά υλικά

Οι τοίχοι δεν είναι πλέον καθαρά λευκοί, αλλά αποκτούν μια ήπια απόχρωση που «αγκαλιάζει» τον χώρο, αντί να τον κάνει να μοιάζει αποστειρωμένος.

Η νέα αυτή κατεύθυνση δεν είναι απλά αισθητική. Συνδέεται με την ανάγκη μας για ηρεμία, άνεση και ασφάλεια στο σπίτι. Μετά από μια περίοδο αβεβαιότητας και έντονων ρυθμών, η διακόσμηση επιστρέφει σε πιο γήινα μονοπάτια. Το σπίτι γίνεται ξανά χώρος καθημερινότητας, χαλάρωσης και πραγματικής ζωής.

Πώς να φέρεις τη νέα τάση στον χώρο σου:

Αντικατέστησε το total white με απαλές, φυσικές αποχρώσεις στους τοίχους ή τα διακοσμητικά.

Πρόσθεσε ξύλινες λεπτομέρειες σε έπιπλα, ράφια ή ακόμα και κουφώματα.

Επέλεξε φωτιστικά με θερμό φως και υλικά όπως ρατάν, λινό ή γυαλί σε ματ υφή.

Βάλε φυτά εσωτερικού χώρου για να προσθέσεις χρώμα και «ζωή».

Παίξε με υφές: μαλακά ριχτάρια, χοντρά πλεκτά, λινά καλύμματα και χαλιά.

Η διακόσμηση δεν είναι μόνο θέμα στιλ, αλλά και τρόπος ζωής. Και φαίνεται πως το 2025, αυτό που πραγματικά θέλουμε από το σπίτι μας είναι να μας ηρεμεί, να μας ζεσταίνει και να νιώθουμε άνετα μέσα του.

Οπότε… ξεχάστε το total white. Ήρθε η ώρα να αγαπήσουμε τη φυσική ομορφιά και να ξαναφέρουμε τη ζεστασιά στον χώρο μας.

