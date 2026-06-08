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Beauty 08.06.2026

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

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Από τις ατέλειες μέχρι την καταπράυνση, αναλύουμε επιστημονικά αν η χρήση οξειδίου του ψευδαργύρου ως μάσκα νυκτός είναι η ιδανική λύση
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν περιηγείσαι συχνά στα social media, πιθανότατα έχεις πέσει πάνω στο trend που θέλει τους beauty enthusiasts να κοιμούνται με ένα παχύ στρώμα κρέμας που περιέχει οξείδιο του ψευδαργύρου. Η υπόσχεση είναι δελεαστική: ένα πρόσωπο φρέσκο, ήρεμο και αισθητά πιο λαμπερό μόλις ξυπνήσεις το επόμενο πρωί. Η θεωρία πίσω από αυτή τη viral τάση υποστηρίζει ότι το οξείδιο του ψευδαργύρου δημιουργεί έναν προστατευτικό μανδύα πάνω από την επιδερμίδα, κλειδώνοντας την υγρασία και επιτρέποντας στο δέρμα να ανακάμψει κατά τη διάρκεια του ύπνου.

skincare
unsplash

Στην πραγματικότητα, το οξείδιο του ψευδαργύρου δεν είναι κάποιο «μαγικό» νέο συστατικό, αλλά ένας παλιός, δοκιμασμένος σύμμαχος που γνωρίζουμε καλά από τις αντηλιακές και αναπλαστικές κρέμες. Οι καταπραϋντικές του ιδιότητες είναι αδιαμφισβήτητες, καθώς βοηθά αποτελεσματικά στη μείωση των κοκκινίλων και στη θωράκιση του δερματικού φραγμού. Για όσους υποφέρουν από ερεθισμούς λόγω χρήσης ρετινόλης ή ισχυρών οξέων, η επικάλυψη με ένα τέτοιο προϊόν μπορεί πράγματι να προσφέρει μια αίσθηση ανακούφισης και ενυδάτωσης.

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Είναι όντως για όλους;

Προτού αδειάσεις το βαζάκι της κρέμας στο πρόσωπό σου, είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι το TikTok δεν αντικαθιστά τον δερματολόγο. Αν η επιδερμίδα σου είναι λιπαρή ή επιρρεπής στην ακμή, μια τόσο παχιά στρώση μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά βαριά, φράζοντας τους πόρους και προκαλώντας ανεπιθύμητα ξεσπάσματα. Οι συνθέσεις με υψηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο είναι συχνά πλούσιες και ενδέχεται να μην «αναπνέουν» όπως θα έπρεπε πάνω σε έναν λιπαρό τύπο δέρματος.

@selina.dasilvaaa Zinc cream is my secret clear skin tip ✨ it’s so affordable & so effective I use it as a mask 1-2 times a week or as a spot treatment #clearskin #glassskin #skincaretips #skinhacks #zinccream #foryou #skintok #acnetreatment ♬ original sound – jeaxxxas

Η σωστή προσέγγιση

Αντί να υιοθετήσεις το συγκεκριμένο trend ως καθημερινή ρουτίνα, σκέψου το περισσότερο ως μια «θεραπεία πρώτης ανάγκης». Είναι ιδανικό για βράδια που νιώθεις το δέρμα σου «τραβηγμένο», αφυδατωμένο ή ερεθισμένο από εξωτερικούς παράγοντες. Για την καθημερινή ενίσχυση του δερματικού φραγμού, υπάρχουν πιο εξειδικευμένα συστατικά που προσφέρουν αποτελέσματα χωρίς να βαραίνουν, όπως η νιασιναμίδη, τα κεραμίδια και το αζελαϊκό οξύ.

skincare
unsplash

Στο τέλος της ημέρας, η επιτυχία ενός skincare trend εξαρτάται από το αν ακούς τις πραγματικές ανάγκες της δικής σου επιδερμίδας. Το οξείδιο του ψευδαργύρου είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο όταν χρησιμοποιείται σωστά, αλλά σίγουρα δεν είναι το «μαγικό ραβδί» που λύνει όλα τα προβλήματα της επιδερμίδας σου. Πριν ενδώσεις, κάνε μια δοκιμή σε μια μικρή περιοχή και παρατήρησε πώς αντιδρά το δέρμα σου, η εγκράτεια είναι συχνά το καλύτερο skincare tip που μπορείς να ακολουθήσεις.

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