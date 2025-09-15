Beauty 15.09.2025

Μαύροι κύκλοι από το binge watching; Αυτά είναι τα tips που θα τους εξαφανίσουν

Όταν το binge watching αφήνει μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια, τα κατάλληλα beauty tips μπορούν να επαναφέρουν τη λάμψη στο βλέμμα σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά από ένα ατελείωτο binge watching ταινιών ή σειρών, το βλέμμα σου δύσκολα μένει αλώβητο. Οι μαύροι κύκλοι κάνουν την εμφάνισή τους, τα μάτια δείχνουν πρησμένα και η λάμψη της επιδερμίδας γύρω τους χάνεται, αφήνοντας το πρόσωπο να φαίνεται κουρασμένο και θαμπό.

Τα καλά νέα είναι πως με μερικά έξυπνα beauty tricks μπορείς να «ξυπνήσεις» άμεσα το βλέμμα σου και να ανακτήσεις τη φρεσκάδα σου. Από στοχευμένα skincare προϊόντα που καταπολεμούν τους μαύρους κύκλους μέχρι μικρές ρουτίνες αυτοφροντίδας που χωρούν εύκολα στο καθημερινό σου πρόγραμμα, υπάρχουν λύσεις που επαναφέρουν τη φωτεινότητα και την ενέργεια στο πρόσωπο, ακόμη κι αν μόλις τελείωσες μια ολόκληρη σεζόν μέσα σε ένα βράδυ.

Δροσερά επιθέματα για τα μάτια

Μια γρήγορη λύση για πρήξιμο και κούραση είναι τα δροσερά patches ή τα σακουλάκια τσαγιού που έχουν φυλαχτεί στο ψυγείο. Το κρύο μειώνει τη φλεγμονή και ξυπνάει το βλέμμα.

Ενυδατική κρέμα ματιών με καφεΐνη

Η καφεΐνη βοηθά στη σύσφιξη των τριχοειδών κάτω από τα μάτια, μειώνοντας την εμφάνιση των μαύρων κύκλων. Άπλωσε μια λεπτή στρώση κρέμας κάθε πρωί και βράδυ με απαλές ταμποναριστές κινήσεις.

Κρύο νερό και κομπρέσες

Μια κλασική αλλά αποτελεσματική τεχνική. Bούτηξε βαμβάκι σε κρύο νερό ή χρησιμοποίησε μια καθαρή γάζα και άπλωσέ την για λίγα λεπτά κάτω από τα μάτια. Ενισχύει την κυκλοφορία και μειώνει το πρήξιμο.

Ύπνος και μικρά power naps

Δεν υπάρχει αντικαταστάτης για τον ύπνο. Προσπάθησε να κοιμηθείς αρκετές ώρες ή να κάνεις σύντομα power naps, ειδικά αν έχεις παρακολουθήσει πολλές ώρες συνεχόμενα.

Μακιγιάζ που καλύπτει φυσικά

Για στιγμές που δεν προλαβαίνεις ύπνο, ένα καλυπτικό με ελαφριά υφή και ελαφρά ροζ ή μπεζ τόνο μπορεί να εξουδετερώσει τη σκούρα χροιά των μαύρων κύκλων και να φωτίσει το βλέμμα σου.

Ενυδάτωση από μέσα

Η αφυδάτωση τονίζει τις μαύρες σκιές κάτω από τα μάτια. Πίνε αρκετό νερό και συμπλήρωσε με τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, όπως μούρα και πράσινα λαχανικά, για φυσική λάμψη.

