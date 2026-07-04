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Μουσικά Νέα 04.07.2026

The Weeknd: Το αστρονομικό νούμερο που επιβεβαιώνει την απόλυτη κυριαρχία του

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Ο The Weeknd σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του, κερδίζοντας τον τίτλο του πιο ακριβοπληρωμένου καλλιτέχνη για το 2025
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο The Weeknd ανακηρύχθηκε ο νούμερο ένα πιο ακριβοπληρωμένος μουσικός για το 2025 από το Forbes.
  • Η περιοδεία "After Hours Til Dawn Tour" απέφερε 298 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.
  • Η επιτυχία του The Weeknd οφείλεται στην κυριαρχία του σε streaming, ραδιόφωνο και ζωντανές εμφανίσεις.
  • Το νέο του άλμπουμ "Hurry Up Tomorrow" περιλαμβάνει συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες.
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Ο The Weeknd συνεχίζει να επιβάλλεται στη διεθνή μουσική σκηνή, κατακτώντας ένα ακόμα εντυπωσιακό ορόσημο που έρχεται να επισφραγίσει την απόλυτη κυριαρχία του στη βιομηχανία του θεάματος. Αν υπήρχε έστω και η παραμικρή αμφιβολία για το αν ο Καναδός star παραμένει ένας από τους πιο ισχυρούς «μαγνήτες» κοινού παγκοσμίως, το Forbes έδωσε οριστικό τέλος σε κάθε συζήτηση. Με τη δημοσίευση της περίφημης λίστας «Iconoclast 50», ο καλλιτέχνης ανακηρύχθηκε επίσημα ως ο νούμερο ένα πιο ακριβοπληρωμένος μουσικός για το 2025, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή του ξεπερνά τα όρια των charts και εισέρχεται σε επίπεδα ιστορικής επιχειρηματικής επιτυχίας.

https://www.instagram.com/theweeknd/
https://www.instagram.com/theweeknd/

Η εκρηκτική αυτή οικονομική άνοδος έχει την υπογραφή της «After Hours Til Dawn Tour», μιας περιοδείας που κατέρριψε κάθε προσδοκία και μετατράπηκε σε ένα πραγματικό χρυσορυχείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Forbes, η περιοδεία απέφερε το αστρονομικό ποσό των 298 εκατομμυρίων δολαρίων, τοποθετώντας τον στην κορυφή της λίστας των υψηλότερων κερδών για τη χρονιά που διανύουμε.

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Αυτό το κατόρθωμα δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς αντανακλά μια πολυετή και συνεπή πορεία στην κορυφή, κατά την οποία ο The Weeknd βρήκε τον τρόπο να παραμένει πάντα ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό, κυριαρχώντας στις πλατφόρμες streaming, στα ραδιοφωνικά ερτζιανά και, πάνω από όλα, στα μεγαλύτερα στάδια του πλανήτη.

the_weekend
https://www.instagram.com/theweeknd/

Η επιτυχία του συνοδεύεται και από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Hurry Up Tomorrow», το οποίο περιλαμβάνει συνεργασίες με κορυφαία ονόματα όπως η Lana Del Rey, ο Playboi Carti και η Anitta. Με κομμάτια που πρωταγωνιστούν στα ραδιόφωνα, όπως το «Timeless», ο The Weeknd απέδειξε για άλλη μια φορά την ικανότητά του να συνδέεται με εκατομμύρια θαυμαστές σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

the_weekend
https://www.instagram.com/theweeknd/

Το πιο αξιοσημείωτο κομμάτι της πορείας του είναι η αντοχή στο χρόνο της εποχής «After Hours». Αυτό που ξεκίνησε ως η κυκλοφορία ενός απλού άλμπουμ, μεταμορφώθηκε σε μια παγκόσμια περιοδεία-γίγαντα, η οποία συνεχίζει να συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον ακόμη και χρόνια μετά την αρχική της κυκλοφορία.

 

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