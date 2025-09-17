Συνελήφθη ο δράστης που έκλεψε ακυκλοφόρητη μουσική της Beyoncé

Η αστυνομία της Atlanta προχώρησε σε σύλληψη για την κλοπή σκληρών δίσκων που περιείχαν ανεκτίμητο υλικό της Beyoncé, το οποίο παραμένει άφαντο

Η Beyoncé βρέθηκε στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που συγκλόνισε τη μουσική βιομηχανία και αφορά στην κλοπή σκληρών δίσκων με ακυκλοφόρητη μουσική της, οπτικοακουστικό υλικό και σχέδια για μελλοντικές εμφανίσεις της. Η αστυνομία της Atlanta ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου, ωστόσο το πολύτιμο υλικό παραμένει άφαντο.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Atlanta, η υπόθεση αφορά σκληρούς δίσκους που εκλάπησαν στις 8 Ιουλίου από ενοικιαζόμενο όχημα στο στάδιο Mercedes-Benz της Atlanta. Τα αντικείμενα ανήκαν στον χορογράφο της Beyoncé, Christopher Grant, και στον χορευτή Diandre Blue.

Πιο συγκεκριμένα, στην βαλίτσα που έκανε φτερά από το σταθμευμένο όχημα που παραβιάστηκε, υπήρχε ακυκλοφόρητη μουσική της star, πλάνα για μελλοντικά shows, καθώς και set lists από προηγούμενες και επερχόμενες εμφανίσεις της.

Οι αρχές εξασφάλισαν ένταλμα σύλληψης και συνέλαβαν τον ύποπτο, ο οποίος κρατείται στη φυλακή του Fulton County. Παρά τη σύλληψη, τα κλεμμένα αντικείμενα δεν έχουν βρεθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το αν και πότε θα ανακτηθεί το πολύτιμο καλλιτεχνικό υλικό.

Οι μαρτυρίες και η σημασία του υλικού

Σε ηχογραφημένη κλήση στην αστυνομία, που δόθηκε στη δημοσιότητα ακούγεται ένα από τα θύματα να λέει: «Έχουν τους υπολογιστές μου και εκεί μέσα υπάρχουν πραγματικά πολύ σημαντικές πληροφορίες. Εργάζομαι με άτομο υψηλού κύρους και χρειάζομαι άμεσα τον υπολογιστή και όλα τα αρχεία». Η ανησυχία είναι δικαιολογημένη: σε μια εποχή όπου κάθε διαρροή μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά, η προστασία τέτοιου υλικού είναι κρίσιμη.

Η περιοδεία «Cowboy Carter»

Η κλοπή συνέβη στη διάρκεια της περιοδείας «Cowboy Carter» της Beyoncé, που ολοκληρώθηκε στις 26 Ιουλίου στο Paradise της Nevada. Η περιοδεία περιλάμβανε 32 συναυλίες σε στάδια, με ένα εντυπωσιακό set list 40 τραγουδιών κάθε βράδυ.

