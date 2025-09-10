Τέλος οι «μουσικές καρέκλες»: Αυτοί είναι οι νέοι καλλιτεχνικοί διευθυντές σε κάθε οίκο μόδας

Η βιομηχανία της μόδας συνεχίζει να αιχμαλωτίζει το βλέμμα μας με μετακινήσεις που συνδυάζουν ταλέντο, ιστορία και αισθητική καινοτομία. Το 2025 ξεκινά με ένα νέο γύρο από «μουσικές καρέκλες» στους κορυφαίους οίκους, όπου κάθε αλλαγή σηματοδοτεί μια πιθανή νέα τάση και την επόμενη σελίδα στην ιστορία της μόδας. Από το Παρίσι και το Μιλάνο έως τη Νέα Υόρκη, οι αλλαγές στους δημιουργικούς διευθυντές δεν είναι απλά διοικητικές αποφάσεις· είναι στιγμές που καθορίζουν την κατεύθυνση των συλλογών και την επόμενη αισθητική των πασαρέλων.

Η δυναμική των νέων διορισμών φέρνει φρέσκες προοπτικές, αλλά και ανανεωμένο ενδιαφέρον για τα legacy brands, καθώς designers με διεθνή καριέρα επανατοποθετούνται ή μετακινούνται σε νέους οίκους. Το αποτέλεσμα είναι ένα συνεχές παιχνίδι δημιουργικότητας, όπου οι παλιές αρχές συνυπάρχουν με ανερχόμενα ταλέντα, και η μόδα παραμένει σε συνεχή κίνηση, έτοιμη να γράψει νέα κεφάλαια στην ιστορία της.

Bottega Veneta: Louise Trotter

Η Louise Trotter ανέλαβε τη δημιουργική διεύθυνση της Bottega Veneta, αντικαθιστώντας τον Matthieu Blazy. Από το 2023, η Trotter ηγείτο του Carven, και πλέον γίνεται η μοναδική γυναίκα που διευθύνει brand της Kering. Η πρώτη της συλλογή για τον ιταλικό οίκο αναμένεται μέσα στο 2025.

Balenciaga: Pierpaolo Piccioli

Ο Pierpaolo Piccioli, μετά την αποχώρησή του από τη Valentino, ανέλαβε τη Balenciaga στις 10 Ιουλίου 2025, αντικαθιστώντας τον Demna. Η πρώτη του συλλογή θα παρουσιαστεί στην Paris Fashion Week για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026.

Proenza Schouler: Rachel Scott

Η Rachel Scott γίνεται η νέα δημιουργική διευθύντρια της Proenza Schouler, αντικαθιστώντας τους ιδρυτές Jack McCollough και Lazaro Hernandez. Η designer με το δικό της brand Diotima θα παρουσιάσει την πρώτη της συλλογή για το brand στη Νέα Υόρκη, Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026.

Marni: Meryll Rogge

Η Meryll Rogge αναλαμβάνει τη δημιουργική διεύθυνση της Marni, αντικαθιστώντας τον Francesco Risso. Η Rogge, με διεθνή εμπειρία και δικό της label, θα παρουσιάσει την πρώτη της συλλογή για τον οίκο στη Fashion Week της Άνοιξης/Καλοκαίρι 2026.

Dior: Jonathan Anderson

Ο Jonathan Anderson αναλαμβάνει τη δημιουργική διεύθυνση της Dior για womenswear, menswear και haute couture, αντικαθιστώντας τη Maria Grazia Chiuri και τον Kim Jones. Η πρώτη του ανδρική συλλογή παρουσιάστηκε το Καλοκαίρι του 2025, ενώ η γυναικεία collection θα κάνει ντεμπούτο στο Παρίσι, τον Οκτώβριο.

Versace: Dario Vitale

Η Donatella Versace αποχωρεί από τη θέση της δημιουργικής διευθύντριας και αναλαμβάνει νέο ρόλο ως chief brand ambassador. Τη θέση της παίρνει ο Dario Vitale, που θα οδηγήσει τον οίκο σε νέα εποχή, παρουσιάζοντας νέες συλλογές και στρατηγικές για το 2025.

Gucci: Demna

Ο Demna, μετά από 10 χρόνια στη Balenciaga, αναλαμβάνει ως artistic director του Gucci, φέρνοντας τη μοναδική του δημιουργική ματιά σε έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους της Ιταλίας.

Loewe: Jack McCollough & Lazaro Hernandez

Οι Jack McCollough και Lazaro Hernandez επιστρέφουν στη Loewe ως δημιουργικοί διευθυντές μετά την αποχώρηση του Jonathan Anderson. Το δίδυμο θα ηγηθεί όλων των συλλογών του ισπανικού οίκου μέσα στο 2025.

Jean Paul Gaultier: Duran Lantink

5 χρόνια μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Jean Paul Gaultier από τη μόδα, ο γαλλικός οίκος αναθέτει τη μόνιμη δημιουργική διεύθυνση στον ανερχόμενο σχεδιαστή Duran Lantink. Η τοποθέτηση του Lantink σηματοδοτεί το τέλος της στρατηγικής των “guest couturier” και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για το Maison.

Mugler: Miguel Castro Freitas

Ο Miguel Castro Freitas αναλαμβάνει τη Mugler, αντικαθιστώντας τον Casey Cadwallader. Η πρώτη του συλλογή θα παρουσιαστεί στη Fashion Week του Παρισιού για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026.

Chanel: Matthieu Blazy

Ο Matthieu Blazy είναι πλέον ο νέος δημιουργικός διευθυντής της Chanel, αντικαθιστώντας τη Virginie Viard. Η πρώτη του συλλογή θα παρουσιαστεί στην Paris Fashion Week τον Οκτώβριο 2025.

Alberta Ferretti: Lorenzo Serafini

Ο Lorenzo Serafini αναλαμβάνει τη δημιουργική διεύθυνση της Alberta Ferretti μετά την αποχώρηση της ιδρύτριας. Η πρώτη του συλλογή θα παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο 2025 για τη σεζόν Φθινόπωρο 2025.

Calvin Klein Collection: Veronica Leoni

Η Veronica Leoni είναι η νέα δημιουργική διευθύντρια της Calvin Klein Collection. Η πρώτη της συλλογή θα παρουσιαστεί στη NYFW, Φθινόπωρο 2025.

