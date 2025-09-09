F/W 2025: Όλα όσα περιμένουμε στο fashion industry την επόμενη σεζόν

Είτε το θέλουμε είτε όχι, το καλοκαίρι έχει φύγει και στη θέση του έχει έρθει το φθινόπωρο. Μια νέα σεζόν μόδας ξεκινά, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε πολλά να ανακαλύψουμε τους επόμενους μήνες. Με την εποχή των Εβδομάδων Μόδας να έχει ήδη αρχίσει από τα μέσα Αυγούστου, με την Κοπεγχάγη να αναδεικνύεται σε νέα προτεύουσα της μόδας, και τις πολλά υποσχόμενες καμπάνιες των μεγάλων οίκων να μας δίνουν μια πρώτη γεύση από όσα ετοιμάζουν, η αγωνία των fashion lovers κορυφώνεται καθημερινά.

Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από τότε που ο οίκος Margiela παρουσίασε την καμπάνια του για τη νέα σεζόν, με την Miley Cyrus να πρωταγωνιστεί ως η πρώτη ambassador του δημοφιλούς brand. Παράλληλα, η Sarah Burton δημιούργησε την παρθενική της καμπάνια για τον οίκο Givenchy, επιλέγοντας την Kaia Gerber ως πρώτη μούσα της. Και φυσικά, η λίστα δεν σταματά εδώ. Πριν από την επίσημη πρεμιέρα της νέας σεζόν των catwalks, οι σχεδιαστές έδωσαν μέσα από τις καμπάνιες τους μια πρώτη εικόνα για το πώς οραματίζονται τη χρονιά που έρχεται.

Dior

Στην τελευταία της καμπάνια για τον οίκο Dior, η Maria Grazia Chiuri άντλησε έμπνευση από λογοτεχνικές και ιστορικές πηγές, εστιάζοντας τον φακό της στην έννοια της μεταμόρφωσης, εκεί όπου το design εξελίσσεται μέσα από την ίδια την ιστορία. Η καμπάνια ανασυνθέτει τους κώδικες του οίκου μέσα από μεταβαλλόμενες ταυτότητες, δομημένα ενδύματα και ονειρικά σκηνικά.

Κεντρικό σημείο της καμπάνιας για τη σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025-26 αποτέλεσε το μυθιστόρημα της Virginia Woolf, Orlando, στο οποίο ο πρωταγωνιστής αλλάζει φύλο και κοινωνικό ρόλο, καθρεφτίζοντας αυτή την εξέλιξη οπτικά μέσα από προκατασκευασμένα όρια, οπτικά εφέ και αρχιτεκτονικά σύμβολα.

Σιλουέτες της εποχής μετασχηματίζονται για το σήμερα: κρινολίνα, κορσέδες και bustiers επανασχεδιάζονται με φερμουάρ και ρυθμιζόμενα συστήματα, ενώ σακάκια και μακριά παλτό κατασκευάζονται από βελούδο, denim, τεχνικά υφάσματα και κεντημένο τρίχωμα αλόγου. Η συλλογή αναβιώνει αρχειακά κομμάτια του οίκου, όπως λευκά πουκάμισα με όγκο και το T-shirt J’adore Dior του John Galliano, μεταφρασμένα στο σήμερα. Τα αξεσουάρ, από παπούτσια έως τσάντες, ακολουθούν την ίδια αρχιτεκτονική λογική, συνδυάζοντας λειτουργικότητα και κίνηση.

Maison Margiela

Η Miley Cyrus έγινε το πρώτο πρόσωπο της νέας καμπάνιας FW25 του Maison Margiela. Στην καμπάνια η τραγουδίστρια παρουσιάστηκε με λιτό, αλλά ταυτόχρονα δυναμικό ύφος, σε σιλουέτες της Avant-Première Collection, με αποδομημένα παλτό, smoky eyes, body art που θυμίζει τις εμβληματικές Tabi boots, και δερμάτινες τσάντες σε μαύρο και καφέ με λευκά σχέδια. Η καμπάνια λειτουργεί σχεδόν ως φυσική συνέχεια της «Something Beautiful» εποχής της, συνδέοντας το παρελθόν, την ώριμη αισθητική της και τη μουσική της εξέλιξη με τη σύγχρονη υψηλή μόδα του Maison Margiela.

Givenchy

Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Sarah Burton, ο οίκος Givenchy παρουσιάζει την καμπάνια Fall/Winter 2025, γιορτάζοντας τη γυναικεία ομορφιά σε όλες τις μορφές της μέσα από ένα εκλεκτικό μίγμα μοντέλων, makeup artists, στυλιστών και φωτογράφων που ενσαρκώνουν τη διαφορετικότητα και τη συμμετοχικότητα. Η φωτογράφος Collier Schorr αποτυπώνει αβίαστα στιγμές γέλιου, συνομιλίας και δημιουργικότητας, φέρνοντας στην επιφάνεια την προσωπικότητα και τις σχέσεις της ομάδας. Η συνεργατική ενέργεια και η έμφαση στην καλλιτεχνική έκφραση κάνουν την καμπάνια μια δυνατή γιορτή της γυναικείας δύναμης και της δημιουργικότητας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον οίκο.

Balenciaga

Για την καμπάνια Χειμώνας 2025, ο οίκος Balenciaga φέρνει το old Hollywood glamour στο Biarritz, με τον Juergen Teller να φωτογραφίζει τη νέα γενιά των brand ambassadors του οίκου, ανάμεσά τους η Nicole Kidman και ο Patrick Schwarzenegger. Στη σειρά πορτραίτων «The Clients», οι διάσημοι απεικονίζονται σε ξενοδοχειακά σκηνικά φορώντας εντυπωσιακά κομμάτια από τη συλλογή, ενώ εμφανίζονται και πρόσφατες συνεργασίες όπως Balenciaga x Alpinestars και Balenciaga x PUMA, συνδυάζοντας κλασική κομψότητα με σύγχρονη αισθητική.

Gucci

Ο οίκος Gucci παρουσίασε την καμπάνια Fall/Winter 2025 με τίτλο «The Gucci Portrait Series», αποτυπωμένη από τη φωτογράφο Catherine Opie και περιλαμβάνοντας 42 άτομα που εκφράζουν τη μοναδικότητά τους μέσα από την κίνηση, τη στάση και την παρουσία τους. Τα ρούχα γίνονται μέσο μη λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα σε ένδυμα και ταυτότητα, ενώ η εστίαση στο πορτραίτο αποκαλύπτει αληθινές και αυθόρμητες εκφράσεις. Συνοδευόμενα από σύντομα φιλμ της Lisa Rovner, τα visuals αποτυπώνουν συναισθήματα, χιούμορ και ευαισθησία, ενσωματώνοντας την ιδέα της sprezzatura, μια effortless, σιωπηλή κομψότητα που συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Gucci, αναδεικνύοντας τη μόδα ως προσωπική γλώσσα και καθρέφτη της ατομικότητας.

Saint Laurent

Για την καμπάνια Φθινόπωρο 2025 του Saint Laurent, ο δημιουργικός διευθυντής Anthony Vaccarello επέλεξε την Kate Moss να επαναπροσεγγίσει την νέα προ-συλλογή μέσα από τον δικό της ξεχωριστό φακό. Χωρίς σενάριο ή σκηνικό, το μοντέλο ταξίδεψε στους ουρανούς του Λος Άντζελες μαζί με τις φίλες της, Chloë Sevigny και Frankie Rayder, αποτυπώνοντας το ανέμελο πνεύμα της καμπάνιας. Η καμπάνια αναδεικνύει τα κομμάτια-σταρ της συλλογής, όπως μεταξωτές φούστες, δερμάτινα πουκάμισα, καθώς και τα νέα αξεσουάρ της σεζόν, όπως γυαλιά ηλίου. Φωτογραφημένη από τον Mert Alas, η καμπάνια γιορτάζει τη φιλία και την ελευθερία, θέτοντας την Kate Moss και τις φίλες της στο επίκεντρο της αφήγησης και προσφέροντας μια φρέσκια, προσωπική ματιά στη συλλογή Φθινόπωρο 2025 του Saint Laurent.

Tom Ford

Στην πρώτη του συλλογή για τον Tom Ford, ο Haider Ackermann δημιουργεί looks που μοιάζουν αποσπασμένα από μια ημιτελή ταινία, φωτισμένα από το πρωινό φως που αναδεικνύει κάθε λεπτομέρεια. Οι φιγούρες, ντυμένες με φωτεινά παστέλ, βαθύ μαύρο και κοφτερά γκρι κοστούμια, κινούνται με ευγένεια και ένταση, ενώ οι καθαρές σιλουέτες του Ackermann μπλέκονται με διακριτικό αισθησιασμό. Η ατμόσφαιρα παραμένει κινηματογραφική και εύθραυστη, μετατρέποντας την καμπάνια σε έναν ψιθυριστό, ακαταμάχητο υπαινιγμό της κομψότητας και της ανθρώπινης ευαλωτότητας.

Louis Vuitton

Στην καμπάνια Fall 2025 του οίκου Louis Vuitton, ο Nicolas Ghesquière φέρνει στο προσκήνιο την Emma Stone και την Hoyeon Jung, ποζάροντας μπροστά από τον φακό του Ethan James Green, που αντικαθιστά φέτος τον Steven Meisel. Οι δύο ambassadors εμφανίζονται μέσα στο στούντιο του φωτογράφου και χαλαρώνουν σε καναπέδες, φορώντας την συλλογή του σχεδιαστή που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, ενσαρκώνοντας με στιλ και κομψότητα το όραμα του οίκου.

McQueen

O βρετανικός οίκος McQueen παρουσιάζει την καμπάνια Autumn/Winter 2025, ένα ύμνο στην ελευθερία, την υπονόμευση και το πνεύμα του Victorian Gothic, αντλώντας έμπνευση από εμβληματικές προσωπικότητες όπως ο Oscar Wilde, η Vesta Tilley και η Romaine Brooks. Η συλλογή αποπνέει την αδιάλλακτη αυτοέκφραση των ανεξάρτητων πνευμάτων, εξερευνώντας την ένταση ανάμεσα στην παράδοση και την πρόκληση, ενώ ταυτόχρονα θέτει σύγχρονα ερωτήματα για τον χαρακτήρα, την ταυτότητα και το φύλο.

Μέσα από τον φακό του Glen Luchford και με art direction του Christopher Simmonds, μεταξωτές γεοργκέτ κυματίζουν σαν κύματα, δαντέλες και κοφτερά κοστούμια διασταυρώνονται με γυαλιστερό δέρμα, και σώματα που κινούνται με ένταση και συναίσθημα, δημιουργώντας έναν ποιητικό καμβά που συνδέει την παράδοση με τους σύγχρονους κώδικες του οίκου McQueen.

Alaia

Ο σχεδιαστής Pieter Mulier και ο φωτογράφος Tyrone Lebon συνεργάζονται ξανά, αυτή τη φορά στις ανεμοδαρμένες ακτές της Βόρειας Γαλλίας, για την πρώτη καμπάνια του brand σε φυσικό τοπίο. Τα μοντέλα Loli Bahia και Nastassia Legrand ενσαρκώνουν τη γυναίκα Alaia, συνδυάζοντας την αίσθηση ανεξαρτησίας και δύναμης με αναφορές στις ηρωίδες της Jane Austen, ενώ οι κουκούλες τους παραπέμπουν σε φλαμανδικά πορτρέτα. Οι ασπρόμαυρες σιλουέτες τους εντάσσονται στο σκηνικό με δραματική ένταση, ενώ τα βίντεο του Frank Lebon αναδεικνύουν μια αισθητική που θυμίζει τις αγαπημένες ταινίες εποχής του Mulier. Μια εντυπωσιακή απόδειξη του πώς η ιστορία μπορεί να μεταμορφωθεί σε σύγχρονη, διαχρονική κομψότητα.

Loewe

Η διαφημιστική καμπάνια της Loewe για τον χειμώνα του 2025 μοιάζει με ένα λεύκωμα γεμάτο καλλιτεχνικούς χαρακτήρες. Στον φακό του Arnaud Lajeunie, οι Raffey Cassidy, Felix Kammerer, Lesley Manville και Jiang Qiming αποτυπώνονται σε ένα παιχνίδι αυθορμητισμού και αυτοσυγκράτησης, όπου οι χειρονομίες, οι εκφράσεις και η προσωπική τους παρουσία μιλούν για μια κομψότητα γεμάτη αυτοπεποίθηση. Κεντρική πηγή έμπνευσης αποτέλεσε το έργο των Josef & Anni Albers, με τους πίνακες και τα υφαντά τους να εντάσσονται στην αισθητική της τελευταίας συλλογής του Jonathan Anderson για τη Loewe. Φυσικά, πρωταγωνιστούν και οι iconic τσάντες του brand -Puzzle, Flamenco, Madrid, Amazona- καθώς και τα απαραίτητα κομμάτια της σεζόν: τα τσόκαρα Toy και το νέο ψηλοτάκουνο σανδάλι Comic, με τα συνδυασμένα δέρματα σε διαφορετικά χρώματα. Αν και λιγότερο εντυπωσιακή από ό,τι θα περίμενε κανείς, η καμπάνια παραμένει πιστή στη φιλοσοφία που ο Anderson έχει χτίσει στα 11 χρόνια του στη Loewe: μια δημιουργική κοινότητα με άποψη, αφοσίωση στην τέχνη και βαθιά εκτίμηση για το craftsmanship.

